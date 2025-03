Ovi zubari skinut će kute, pjevaju, plešu, glume... Svog doktora sada možete vidjeti i kao stand up komičara

Iako su na prvi pogled stomatologija i umjetnost nespojive, studenti zagrebačkog Stomatološkog fakulteta (SFZG) i to su uspjeli povezati uz pomoć – Dentakla. Taj kulturni događaj svjetlo dana ugledao je prije 11 godina tako da već više od desetljeća uspješno povezuje umjetnost, kreativnost i humanitarni rad. Pokrenula ga je skupina entuzijastičnih studenata, predvođena Helenom Vučković i Ivanom Šeparovićem, kaže nam studentica Laura Mikulčić, i to radi promocije kreativnosti i talenata studenata i nastavnog osoblja SFZG-a. Projekt je, dodaje, brzo stekao popularnost, pa su se studentima stomatologije s vremenom pridružili i izvođači s drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, uključujući Medicinski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva te Tekstilno-tehnološki fakultet, a važnost Dentakla prepoznata je i dodjeljivanjem Rektorove nagrade, i to 2014. godine. – Tijekom godina Dentakl je nadahnuo publiku raznovrsnim i dinamičnim programom, koji pokazuje da se iza bijelih kuta koje ljudi vide u stomatološkim ordinacijama kriju ljudi s nesvakidašnjim talentima i interesima. Na pozornici se isprepliću ples, glazba, humoristične točke, glazbene izvedbe, likovna umjetnost i drugi atraktivni, često nekonvencionalni talenti. Jedna je od zanimljivosti i ta da je pjevački zbor Stomatološkog fakulteta, naziva Z(u)bor, osnovan upravo za potrebe Dentakla – poručuje studentica.

A ove godine, i to 1. travnja od 19 sati u Kulturnom centru Travno, u Ulici Božidara Magovca 17, u suorganizaciji Hrvatskog društva skladatelja, održat će se jubilarno deseto izdanje manifestacije. Valja istaknuti da je ona i ove godine humanitarna te će novac biti doniran udruzi "Mali zmaj". – Publici ovogodišnje izdanje omogućava vraćanje u prošlost i upoznavanje samih početaka ovog projekta. Osim sadašnjih studenata, na pozornici će tako nastupiti izvođači iz prvih izdanja Dentakla, poput Ivana Šeparovića, dr.med.dent. i Mije Maltar, dr.med.dent., koji će ponovno izvesti svoje stare točke, ali i osvježiti program nekim novitetima. Također, nakon stanke od nekoliko godina, na pozornicu Dentakla vraća se i naše nastavno osoblje koje će se pridružiti studentima u plesu i pjesmi – govori nam L. Mikulčić.

I u samoj organizaciji sudjeluje velik broj studenata, dodaje. Naime, organizacijski tim čini deset studenata. A broj sudionika raste iz godine u godine i trenutačno ih je oko 70. Iako tu brojku većinom čine studenti, i zaposlenici Stomatologije u velikom su broju pokazali interes i entuzijazam za ovogodišnje izdanje. A kako su uopće uspjeli povezati stomatologiju i umjetnost? – Stomatologija je, sama po sebi, vrlo kreativno područje koje pravim ljudima može biti neiscrpan izvor inspiracije. U ovakvom programu otvorena je mogućnost da svakodnevne pojmove i situacije, poput nekih instrumenata ili Zubić vile, iskoristimo na prigodan način. Tako je jedne godine Dramska skupina SFZG-a u sklopu predstave "Hamlet na Stomatološkom fakultetu", umjesto ulijevanja otrova u uho kao u originalnom djelu, izvela trovanje otrovnim kompozitom, materijalom za bijele ispune – prisjeća se studentica.

A svaka takva točka s elementima iz struke, dodaje ona, omogućava mlađim studentima da čuju ili nauče nešto o temi koju vjerojatno nisu prije čuli, i to o instrumentima, materijalima ili načinima komunikacije s pacijentima i kolegama. – U različitim skečevima moguće je na zabavan način educirati publiku o bitnim temama i protokolima koji ne moraju biti isključivo grana, kao što je bio skeč reanimacije koji je izvođač izveo na voditeljici prigodno kostimiranoj u Zubić vilu – kaže L. Mikulčić. Osim edukacije o stomatologiji, dodaje, Dentakl pruža priliku za učenje prevladavanja straha od javnog nastupa i razvoja socijalnih vještina, jer omogućava komunikaciju s ljudima različitih profila i uloga. A iako je ovo jubilarno deseto izdanje manifestacije, studentica Laura poručuje da će ove godine zapravo proslaviti 11 godina Dentakla. – U vrijeme pandemije koronavirusa pauziran je jednu godinu, a sama pandemija podosta je nazadovala projekt te su i drugi projekti poput Dentakla pomalo zamrli. Trebalo je nekoliko godina da se Dentakl ponovno "postavi na noge". Ipak, takvi programi služe kao jedan od glavnih načina obnavljanja i sklapanja međuljudskih odnosa, jer sudionici imaju priliku upoznati talentirane istomišljenike koji pobjeđuju svoj strah i koji se postavljaju u ranjivu poziciju – objašnjava ona.

Radi se o jedinstvenom projektu, poručuje studentica, a svrha mu je povezati ljude koji možda u drugim okolnostima ne bi uspostavili kontakt. Usto, pruža i platformu studentima i nastavnom osoblju da uz zabavu pokažu svoje često skrivene talente i pritom se dobro zabave. – Humanitarna je poruka Dentakla također jedan od razloga zbog kojih vjerujem da će projekt još dugi niz godina uživati podršku studenata i zaposlenika Stomatološkog fakulteta. Dakle, vjerujem u blistavu budućnost Dentakla i podržat ću ga u idućim godinama – poručuje studentica.

A iako je komunikacija studenata sa zaposlenicima Stomatološkog fakulteta i izvan Dentakla lako ostvariva, Dentakl omogućava povezivanje tih dviju skupina u nešto opuštenijim i zabavnijim uvjetima. Pripreme za nastupe na ovoj manifestaciji odvijaju se u slobodno vrijeme, što znači da svi sudionici ulažu dodatan trud kako bi pripremili točku. – U takvim minimalno stresnim situacijama, koje ovise isključivo o volji i kreativnosti izvođača, moguće je ostvariti ideje koje su mješavina kreativnih misli svih prisutnih, uz razvijanje dijaloga i kompromisa. Također, ta druženja izvan nastavnih okvira djelatnici Fakulteta često koriste i za suptilno skupljanje dojmova o nastavi koju provode, što im omogućuje blago modificiranje kako bi riješili neke češće studentske nedoumice – kaže Laura. Ipak, smatra L. Mikulčić, pokretač i možda najvažniji segment Dentakla svakako je publika. A cilj je svakog izvođača pobuditi iskrenu emociju u gledateljima, bila to sreća i smijeh ili tuga, dok je najveća nagrada kada se oni uključe u točku, pogotovo bez prethodnog poziva, zaključuje studentica pete godine na SFZG-u.

