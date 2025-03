"Mala povijest nejednakosti“ je najvažnija predstava koju možete pogledati u hrvatskim kazalištima

ZKM je najnovijom premijerom potvrdio svoju ulogu vodećeg hrvatskog kazališta, onog koje ne spava na lovorikama ili staroj slavi već vrlo promišljeno gradi svoj repertoar, zagledano u svijet koji ga okružuje. U tom je kontekstu "Mala povijest nejednakosti" krunski dragulj u njihovom bavljenju važnim temama, te je ujedno i najvažnija predstava aktualnog repertoara našeg teatra. Ovo kazališno čudo nastalo je od ekonomske teorije, te kao kazališni čin dokazuje onu staru tvrdnju da se uz pravu ideju i obilje kreativnosti uzbudljivo kazalište može napraviti i od telefonskog imenika.

Naravno, ti su imenici odavno završili u ropotarnici povijesti, a ovo je veliak priča o ljudskoj povijesti, priča koja jasno 'crta' svijet nejednakosti, vodi gledatelje kroz brutalnu povijest, te pomno odabranim podacima upozorava i na sadašnji trenutak svijeta u kojem se borba za jednakost čini nemogućom misijom, jer na sve nevolje koje ljudima čini podivljali kapitalizam dodatno nasrću podivljali oligarsi poput Muska. Takvi, naučili smo u ZKM-u, kojima je važan samo novac postoje oduvijek, ali su danas još opasniji jer djeluju s pozicije nelegitimno stečenih moći.

Čini se preteško i previše za večer u kazalištu? Tako se činilo i na početku, kada je ZKM najavio svoj novi projekt. Mnogi su mislili kako je ludo hrabro raditi predstavu po stripu "Kapital & ideologija" Claire Alet i Benjamina Adama (prema istoimenoj knjizi Thomasa Pikettyja), no istinsku nadahnuta ideja i ogromna kreativnost svih koji su radili na projektom urodili su komadom koji točno dijagnosticira vrijeme u kojem živimo, a na scenu donosi predstavu koja u dva i pol sata doslovno opčini publiku.

Pokretačka snaga svega je redatelj Miloš Lolić, gost iz Srbije kojem je to prva (zasigurno ne i zadnja) režija u našoj zemlji. U Zagreb i ZKM je stigao nakon ugledne i nagrađivane međunarodne karijere (Njemačka, Austrije, Slovenija, rodna Srbija, Švicarska) i to na preporuku Olivera Frljića koji ga je usmjerio prema ZKM-u. Pokazalo se da su Lolić i ZKM dobitna kombinacija, jer redatelj je točno prepoznao ludilo svijeta u kojem živimo, dijagnosticirao koliko je važno danas na scenu postaviti priču o ekonomiji u kojoj jedan posto ljudi posjeduje 50 posto cjelokupnog bogatstva, a glumački ansambl mu je odgovorio velikom predanošću, koja se vidi doslovno u svakoj sceni predstave.

Spoj ekonomije i krvave povijesti u predstavu je Lolić pretočio uz pomoć čak troje dramaturga:, ali nemjerljiv je doprinos glumačkog ansambla koji se svim srcem i znanjem bacio u ovu avanturu. Priča predstave ide u krug, od početne (1901. godina) do završne fešte (2025. godina) na kojoj dokoni bogataši kojima nikada ništa nije uskraćeno slave rođendan, uz skokove u povijest koju su obilježili veliki ratovi i revolucije.

Od prve do zadnje scene pozornicom defiliraju članovi jedne obitelji, zapravo osam generacija obitelji čije je nemjerljivo bogatstvo izgrađeno na kmetstvu i robovlasništvu. Kroz povijest te obitelji ispričana je povijest svijeta. Brzo, dinamično, na velikoj, praznoj i crnoj sceni redaju se ogromne slike koje označavaju vrijeme tj. stoljeća koja prolaze (scenograf je sam redatelj), a mijene vremene isto tako snažno naglašavaju kostimi Marte Žegure i glazba Vida Adama Hribara. Teška i ozbiljna tema ispričana je posve eksplicitno, ali uz ono najvažnije poštovanje inteligencije publike, jer ovdje nema dociranja i političkog predavanja. Štoviše, pred publikom je, unatoč temi koja nam svima radi o glavi, vrlo zabavna predstava s luđački nabijenim ritmom i vrhunskim glumačkim izvedbama.

Glumački je u prvom planu izvrsni