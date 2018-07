Ovaj japanski grad očajnički treba nindže i nudi im zaradu do 540 tisuća kuna

Nezaposlenost u Japanu je izrazito niska, tek 2,5%, što znači da je vrlo teško pronaći radnike. Još veći problem jest kada trebate neka vrlo specifična zanimanja, primjerice kada trebate zaposliti – nindže!

Upravo se s tim problemom susreće japanski grad Iga, u kojem se odvija festival nindža. Vodstvo ovog grada želi iskoristiti činjenicu da sve više turista dolazi u Japan, no oni se većinom zadržavaju u većim gradovima dok ruralna mjesta poput Ige ostaju zapostavljena.

Vlast je stoga odlučila uložiti više sredstava kako bi privukla turiste i natjerala ih da ostanu dulje u gradu, što sada nije slučaj. Sakae Okamoto, gradonačelnik Ige, odlučio je preseliti gradsku vijećnicu i na njenom mjestu sagraditi drugi muzej nindža, prenosi Business Insider.

– Trenutačno Iga radi jako mnogo na promicanju nindža turizma i na postizanju što boljih gospodarskih rezultata – rekao je Okamoto. Dodaje kako je primjer toga festival koji privlači turiste, ali i lokalne ljude, i na kojem ljudi obučeni kao nindže hodaju po gradu i uživaju.

U grad u kojem živi 100 tisuća ljudi dođe oko 30 tisuća turista, no oni ostaju samo jedan dan. Za grad je jako važno da ima stalno zaposlene nindže, odnosno one koji bi glumili da su nindže i to za jako dobre plaće. Godišnja zarada im se kreće od 23.000 do oko 85.000 dolara (malo manje od 540 tisuća kuna).

Dobra je to zarada za današnje nindže budući da su nindže u prošlosti zarađivale između 8.000 i 17.000 dolara.