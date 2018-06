Reakcija japanskog vratara nakon pogotka postala hit na internetu

Japanski nogometaši uspješno su krenuli na SP-u u Rusiji. U 1. kolu skupine H reprezentacija Zemlje Izlazećeg Sunca u Saransku je pobijedila Kolumbiju s 2:1.

Japancima je posao olakšao slovenski sudac Skomina koji je u 3. minuti opravdano isključio kolumbijskog braniča Sancheza zbog igranja rukom u svom kaznenom prostoru. Kagawa je iz jedanaesterca donio prednost Japancima, ali je Quintero iz slobodnog udarca izjednačio na 1:1.

Kolumbijac je prizemnim udarcem gađao lijevi kut vratara Eiji Kawashima. Japanski igrači u živom zidu su skočili i lopta je prošla ispod njihovih nogu i krenula u gol. Japanski vratar je zakasnio i lopta je prošla preko crte.

Sudac Skomina pokazao je na centar, ali japanski vratar pokušao ga je uvjeriti da nije pogodak. Kawashimova reakcija ubrzo je postala hit na internetu, a samo trenutak kasnije na velikom je ekranu na stadionu prikazan trenutak kada je lopta prešla crtu.

