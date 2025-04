Ova zemlja na posebnoj je meti SAD-a, najveći je carinski gubitnik, Trump se nedavno na nju obrušio: 'Za njih nitko nije čuo'

Cijeli svijet pomno je pratio sinoćnji govor Donalda Trumpa. U svom obraćaju pojasnio je svoj plan nametanja carina, na pozornicu je donio i grafiku s popisom zemalja, kritikama se obrušio na Kinu i Europsku uniju, ali najgore od svih prošla je jedna mala afrička država. Naime, zemlja koja je najviše pogođena sveobuhvatnim carinama je Lesoto, jedna od najmanjih afričkih nacija dobila je recipročne carine od 50 %. Država je to na koju se Trump posebno zakvačio jer spominje je već drugi put u posljednjih nekoliko tjedana. Naime, prošli mjesec ustvrdio da "nitko nije čuo" za tu zemlju.To je rekao tijekom govora u Kongresu u ožujku. - Osam milijuna dolara dali smo za promicanje LGBTQI+ u afričkoj zemlji Lesoto, za koju nitko nikad nije čuo - rekao je i nasmijao neke američke zakonodavce.

Ministar vanjskih poslova Lesota Lejone Mpotjoane nazvao je taj komentar "šokantnim", dodavši: - Na moje iznenađenje, zemlja za koju nitko nije čuo je zemlja u kojoj SAD ima stalnu misiju.

