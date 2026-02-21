Poznato je da američki predsjednik Donald Trump vijesti gleda na televiziji, a ne čita na portalima ili u novinama, ali da je prije nekoliko tjedana otvorio jedan članak na portalu televizije Fox News, koja mu je ideološki bliska, mogao je pročitati ovakav uvod: "Birači govore da je ekonomija loša, da im politike predsjednika Donalda Trumpa nisu pomogle, da ne troši dovoljno vremena baveći se ekonomijom, kao i da ne vjeruju da će stvari postati bolje ove godine." Ovaj članak Fox News napisao je na temelju anketiranja građana i kada daleko najutjecajniji medij koji drži Trumpovu stranu zaključi da su birači ozbiljno nezadovoljni predsjednikom, jasno je da je to doista tako.