VIDEO Nova osveta nepropisno parkiranima kida živce: 'Ovo što mu je napravio na autu izludjelo je i vozača i internet

Snimka koja prikazuje osobu u crnoj majici s kapuljačom kako na vjetrobransko staklo nepropisno parkiranog automobila lijepi nekoliko žutih naljepnica postala je pravi hit na internetu. Objava na popularnoj Redditovoj zajednici r/promet, pod naslovom "Ovo je sasvim ok alternativa uništavanju nečijeg auta", brzo je prikupila više od 700 glasova podrške, jasno pokazujući da je pogodila živac mnogim građanima frustriranim sveprisutnim problemom bahatog parkiranja. Umjesto grebanja laka, bušenja guma ili drugih oblika vandalizma, ova metoda nudi "kaznu" koja ne uništava imovinu trajno, ali vlasniku vozila oduzima dragocjeno vrijeme i živce potrebne za čišćenje.

Reakcije korisnika su se samo nizale. Mnogi su pitali gdje ima za kupiti takvih naljepnica koje se dosta teško skidaju. Ubrzo su stigli i odgovori koji su otkrili tajnu. Riječ je o takozvanim "eggshell" naljepnicama, izrađenim od posebnog, uništivog vinila koji se pri pokušaju skidanja lomi u stotine sitnih komadića, čineći uklanjanje pravom noćnom morom bez strugača ili kemijskih sredstava. Jedan korisnik čak navodi da ih "neka knjižara u Zagrebu dijeli besplatno", što svjedoči o razini frustracije koja je dosegla točku u kojoj se ovakav čin doživljava kao svojevrsna javna služba. S obzirom na kronični nedostatak parkirnih mjesta u većim gradovima, ne čudi da građani traže alternativne načine za uvođenje reda.

Ipak, mnogi su odmah upozorili na potencijalne opasnosti ovakvog "osvetničkog" čina. "Samo nemoj da te netko upuca zbog toga, buraz, nije vrijedno... Ovdje je život jeftin, a auti skupi, na Balkanu smo", ističe jedan od komentara. Korisnici su se prisjetili i sličnih pokreta u svijetu, poput ruskog "StopHam", čiji su se aktivisti nerijetko suočavali s izrazito agresivnim vozačima, pa čak i prijetnjama oružjem.

Rasprava se ubrzo pretvorila u žestoku debatu o granicama građanskog neposluha i pravu na samoinicijativno kažnjavanje. Dok su jedni tvrdili da "uništavanje nečijeg auta apsolutno nikad nije opravdano", drugi su im žustro odgovarali. "Ako radiš to s tuđom imovinom, ne vidim zašto ne bi netko napravio sito tvojoj imovini", napisao je jedan korisnik, tvrdeći da je to jedini jezik koji bahati vozači razumiju kada institucije zakažu. Ovaj sukob mišljenja odražava dublju podjelu u društvu: između onih koji se strogo drže zakona, čak i kada je neučinkovit, i onih koji vjeruju da je u nedostatku službene reakcije određena doza "vigilantske pravde" nužna kako bi se zaštitio javni red i mir.



Osim naljepnica, u komentarima su se pojavili i drugi, osjetno radikalniji prijedlozi. Jedan korisnik tako predlaže kupnju alata za vađenje ventila iz guma, što vozača ostavlja u još većoj nevolji, dok drugi smatraju da je i bušenje guma opravdano. Zanimljivo je i zapažanje kako ponekad samo "jedan budalaš na cijelom parkingu" koji parkira krivo pokrene domino-efekt, zbog čega i drugi vozači, nemajući izbora, parkiraju nepropisno. Time se problem bahatosti proširuje i na pitanje nedostatka infrastrukture i opće prometne kulture, gdje se individualna greška lako pretvara u kolektivni kaos.