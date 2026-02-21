FOTO/VIDEO Elitna hrvatska postrojba: Čuvaju Milanovića, strane državnike...

Pripadnici Počasno-zaštitne bojne u subotu su otvorili vrata svoje vojarne i građanima omogućili uvid u dio svojih svakodnevnih aktivnosti. Posjetitelji su imali priliku upoznati se s radom ove postrojbe kroz organizirane prezentacije, kao i razgledati naoružanje i opremu koju koriste.

Program je obuhvatio izvedbu vojno-akrobatske točke Vojno-akrobatskog voda Počasne satnije, prikaz vježbe rukovanja osobnim naoružanjem i pokaznu vježbu zaštite štićene osobe. Za najmlađe su bile pripremljene sportske radionice, dok su zainteresirani mogli sudjelovati i u radionicama u streljani te pogledati promidžbene filmove koji prikazuju djelovanje postrojbe.

Dan otvorenih vrata Počasno-zaštitne bojne Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Počasno-zaštitna bojna specifična je postrojba unutar Oružanih snaga jer ima jasno definiranu misiju, a to je zaštita predsjednika Republike Hrvatske i pružanje potpore Uredu predsjednika, kao i Glavnom stožeru i Ministarstvu obrane u izvršavanju njihovih zadaća. Uz to, obavljamo i počasno-ceremonijalne dužnosti za visoke dužnosnike i strane uzvanike koji dolaze u Hrvatsku, pri čemu predstavljamo sve tri grane Oružanih snaga', rekao je brigadir Tihomir Zebec, zapovjednik Počasno-zaštitne bojne, javlja Tportal.