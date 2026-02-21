Željko Reiner: Izjava Hajdaša Dončića o dopuštanju normaliziranja ustaštva i NDH je smiješna

DZ-ov potpredsjednik Sabora Željko Reiner u subotu je smiješnom nazvao izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da HDZ i njegovi partneri stvaraju medijsku i političku buku kako bi sakrili da je premijer Andrej Plenković dopustio normaliziranje ustaštva i NDH. "To je upravo smiješno, pogotovo od Hajdaš Dončića koji je ne samo najlošiji predsjednik SDP-a nego je bio i najlošiji ministar u Milanovićevoj vladi", kazao je Reiner u izjavi novinarima.

Smatra je da je "sve počelo" s ljetošnjim koncertom Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, gdje se skupilo više od pola milijuna ljudi. "To je s jedne strane izbezumilo one u Možemo koji su dali dozvolu za taj koncert i SDP-ovce, a s druge strane ih je naravno zabrinulo jer nisu očekivali da će više od pola milijuna, uglavnom mladih i srednje životne dobi ljudi, doći na domoljubni koncert i slušati domoljubne pjesme".

"Oni su mislili da su to njihovi birači i da su oni njima u džepu, a onda su vidjeli da nisu pa su preokrenuli cijelu priču i proglasili sve te ljude za ustaše", rekao je Reiner. Dodao je da se lijevim oporbenim strankama "priviđaju ustaše" jer nemaju nikakvih kreativnih političkih ideja i prijedloga kako poboljšati život hrvatskih građana, unaprijediti standard, povećati mirovine, zaposlenost, regulirati migracije i odgovoriti na važna pitanja o kojima razmišljaju hrvatski građani.

"Oni na ništa od toga odgovor nemaju doli priča o 1941. i 1945. partizanima, ustašama, nikada četnicima...", poručio je Reiner. "Jedino mogu reći neka nama Hajdaša što je moguće dulje, dok je on predsjednik SDP-a, dotle je HDZ potpuno miran i vladajuća koalicija će i dalje vladati", zaključio je Reiner.

Na pitanje ostaje li u vladajućoj koaliciji Josip Dabro ili HSLS, čiji je predsjednik Dario Hrebak osudio Dabrinu snimku na kojoj veliča NDH, Reiner je kazao da je na sve već odgovoreno. "S jedne strane istupanja gospodina Dabre smo osudili, s druge strane nema nikakvih ucjena niti uvjetovanja. Kolega Hrebak je to vrlo jasno objasnio, da on ništa nije uvjetovao, a osim toga ni predsjednik Andrej Plenković, a niti HDZ kao najveća, najjača stranka u Hrvatskoj si nikada ne bi dozvolili nikakva uvjetovanja", ustvrdio je Reiner. Dodao je i da se premijer vraća sutra s puta u Indiju i održat će sastanke sa svim zainteresiranim i "bura u čaši vode će se smiriti". Zaključio je da je politika stvar dogovora i kompromisa koji će se sasvim sigurno postići te će vladajuća većina biti stabilna.