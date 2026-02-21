Naši Portali
POSTAVLJENO NEKOLIKO PITANJA

Provedeno istraživanje o stranim radnicima: Misle li Hrvati o njima pozitivno ili negativno?

VL
Autor
Večernji.hr
21.02.2026.
u 22:13

Rezultati upućuju na različita mišljenja o utjecaju stranih radnika na gospodarstvo, društvo i svakodnevni život

Najnovije istraživanje HRejtinga pokazuje kako su stavovi hrvatskih građana o stranim radnicima izrazito podijeljeni. Anketu je agencija Promocija plus provela između 16. i 18. veljače na uzorku od 1000 ispitanika, a rezultati upućuju na različita mišljenja o njihovu utjecaju na gospodarstvo, društvo i svakodnevni život, kao i o pitanju trebaju li strani radnici učiti hrvatski jezik. Statistička pogreška istraživanja iznosi +/- 3,53 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto, navodi HRT.

Na pitanje kako vide utjecaj stranih radnika na hrvatsko gospodarstvo, najveći dio ispitanika, njih oko 37 posto, ocijenio ga je negativnim. Istodobno, 32 posto smatra da su učinci i pozitivni i negativni u jednakoj mjeri. Četvrtina sudionika istraživanja drži da strani radnici imaju pozitivan utjecaj na gospodarstvo, dok nešto manje od šest posto nije znalo odgovoriti ili se nije željelo izjasniti.

Istraživanje je pokazalo i što građani misle o obvezi učenja hrvatskog jezika za strane radnike. Više od 70 posto ispitanika smatra kako je poznavanje hrvatskog jezika nužno kako bi strani radnici mogli normalno funkcionirati, kako na radnom mjestu, tako i u svakodnevnom životu. Oko 12 posto drži da bi takvu mjeru bilo teško provesti u kratkom roku, s obzirom na velik broj stranih radnika.

Njih približno osam posto smatra da bi hrvatski jezik trebali učiti prvenstveno oni koji na poslu dolaze u izravan kontakt s klijentima, dok oko četiri posto ističe da je jezik prezahtjevan za učenje, osobito uz radne obveze. Nešto manji udio ispitanika smatra i da učenje hrvatskog nije nužno jer vjeruju da se strani radnici ionako neće dugoročno zadržati u Hrvatskoj.

Ispitanici su iznijeli i svoje stavove o tome kako strani radnici utječu na kulturu i svakodnevni život u Hrvatskoj. Trećina, odnosno 33,5 posto njih, taj utjecaj vidi kao negativan. Gotovo 29 posto smatra da postoje i pozitivne i negativne strane, dok nešto manje, oko 28 posto ispitanika, drži da je njihov utjecaj pozitivan.

Istraživanje je obuhvatilo i osobna iskustva građana sa stranim radnicima, bilo na radnom mjestu ili u svakodnevnim situacijama. Najveći udio ispitanika, njih gotovo 42 posto, naveo je da su njihova iskustva pozitivna. Oko 17,5 posto kaže kako imaju i dobra i loša iskustva, dok je 13,5 posto sudionika istaknulo negativna iskustva. Istodobno, čak 27,5 posto ispitanih navodi da uopće nema kontakt sa stranim radnicima.
TH
TheSlave80
22:30 21.02.2026.

Hrvat nije objektivan jer hrvati su poplavili Europu al hrvatu u Hrvatskoj smeta kad vidi stotinjak nebalkanaca.

