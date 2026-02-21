FOTO Teška nesreća na A2: Auto izletio s ceste i završio na krovu

Prometna nesreća dogodila se na ulazu na autocestu A2, u blizini naplatnih kućica Mokrice kod Oroslavja, gdje je osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste i završio prevrnut na krovu.
Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrdili su da su u nesreći ozlijeđeni vozač i putnica, koji su prevezeni u Opću bolnicu Zabok radi pružanja liječničke pomoći, pišu 24sata. Policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.FOTO Brojni transparenti i žena ubučena u kokoš: Pogledajte kako izgleda prosvjed protiv mega farmi kod Siska
PRAVI GOLUPČIĆI
FOTO Nakon brzoplete izjave o braku, Šime Elez i Maja Šuput javili se iz grada zaljubljenih
OPORAVAK JE TRAJAO
FOTO Sjećate se Stankice iz Gospodina Savršenog? Fileri su joj uništili lice, a ovako sada izgleda
30
OVAKO ĆE IZGLEDATI WELLOVAR
FOTO Gradi se kompleks kakav Hrvatska nije imala: Vodeni div od 13.000 kvadrata zatvorenog prostora
Urnebesni rezultati