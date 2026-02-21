FOTO Teška nesreća na A2: Auto izletio s ceste i završio na krovu

Prometna nesreća dogodila se na ulazu na autocestu A2, u blizini naplatnih kućica Mokrice kod Oroslavja, gdje je osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste i završio prevrnut na krovu.

Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrdili su da su u nesreći ozlijeđeni vozač i putnica, koji su prevezeni u Opću bolnicu Zabok radi pružanja liječničke pomoći, pišu 24sata. Policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.