PROVODI SE OČEVID

FOTO Teška nesreća na A2: Auto izletio s ceste i završio na krovu

VL
Autor
Večernji.hr
21.02.2026.
u 19:28

Policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće

Prometna nesreća dogodila se na ulazu na autocestu A2, u blizini naplatnih kućica Mokrice kod Oroslavja, gdje je osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste i završio prevrnut na krovu.

Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrdili su da su u nesreći ozlijeđeni vozač i putnica, koji su prevezeni u Opću bolnicu Zabok radi pružanja liječničke pomoći, pišu 24sata. Policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
Ključne riječi
ozlijeđeni autocesta nesreća

