Usijava se priča oko megapogona, građani prosvjedovali: 'Vlada mora zaustaviti investiciju koja bi otrovala tlo, zrak i vodu'

Nekoliko tisuća građana okupilo se u Zagrebu prosvjedujući protiv planirane izgradnje 20 industrijskih megapogona za uzgoj i klanje pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji. U organizaciji udruga Prijatelji životinja i Zelena akcija te građanskih inicijativa "Sunjani ne žele biti smuljani" i "Siščani ne žele biti Smetlišćani" poručili su da ne pristaju na žrtvovanje jedne županije privatnom profitu i da Hrvatska ne smije postati smetlište Europe. Ministru poljoprivrede Davidu Vlajčiću predali su šest zahtjeva za premijera Andreja Plenkovića, od kojih se kao krajnji ističe i usvajanje nacionalne odluke koja bi ovakve projekte klasificirala kao neprihvatljive.

– Ne radi se o lokalnom problemu, nego mogućem presedanu koji određuje daljnji smjer. Hrvatska mora odlučiti hoće li postati odredište za prljave projekte ili će jasno reći "ne" investicijama koje uništavaju ljude i prirodu – poručili su prosvjednici. Dora Sivka iz Zelene akcije ustvrdila je da javne rasprave o ovim projektima služe samo da bi zadovoljile formu jer se na pitanja i primjedbe ne daju konkretni odgovori. – Ovdje govorimo o megafarmama kakve rijetko postoje u toj veličini, a tamo gdje ih ima, devastiraju cijelo područje kroz hipernitraciju okoliša, zagađenje podzemnih voda, zraka i tla te zdravstvene probleme ljudi u široj okolici – ustvrdio je Damir Rossini iz Sunje, dok je Sven Dorotić iz Inicijative "Lekenik" naglasio da se ovi pogoni nikako ne mogu smatrati investicijom.

– Revitalizacija i razvoj ruralnog područja ne provode se tako da se dovode investitori koji će iscrpljivati lokalne resurse, a stanovništvu narušiti životne uvjete – kazao je Dorotić. Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja nadovezao se tvrdnjom da kapaciteti svakog pogona nadilaze granice koje lokacije mogu podnijeti, a zajedno predstavljaju "kataklizmu koja bi se godinama nepovratno povećavala, dok cijeli taj predivni dio Hrvatske ne bi postao horor-područje bez normalnih uvjeta za život." – To hrvatske vlasti ne smiju dopustiti. Vlasti trebaju jasno obraniti ljude i njihovu budućnost te bez izmotavanja odbiti takve za Hrvatsku nepotrebne i razorne projekte – poručio je Oman.

Bivša SDP-ova gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček i aktualni HDZ-ov župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak na pozive nam se nisu javljali, no aktualni gradonačelnik Siska, HDZ-ov Domagoj Orlić, bio je spreman za razgovor. – Projekt nema podršku Grada Siska ni mene kao gradonačelnika i Siščanina. Planirani zahvat nije usklađen s važećom prostorno-planskom dokumentacijom i Grad Sisak neće prilagođavati ni mijenjati prostorne planove u tom dijelu. U tom smislu gradska uprava učinila je svoje. Ovo ponavljam otprilike godinu dana, a stav koji sam imao na početku imam i sada. Ne odstupam ni milimetra. Bivša SDP-ova vlast u Sisku vođena Kristinom Ikić Baniček prodala je gradsko zemljište i time omogućila ovim investitorima da dođu u Sisak. Dijelim zabrinutost svojih sugrađana vezano za ovaj projekt i dajem im punu podršku – kazao nam je Orlić.

Ono što nam je rekao bivši dogradonačelnik Siska, SDP-ov Marko Krička, zapravo je poruka i samom Orliću, i Celjaku, ali i premijeru Plenkoviću. – HDZ drži vlast u gradu Sisku, županiji i državi pa doista ne znam što se čeka. Imaju sve poluge moći u svojim rukama da riješe problem, ako to žele. Međutim, vidimo da u HDZ-u ne misle svi jednako o ovom projektu i ne mogu se dogovoriti što će – sažeo je Krička.

Mostovka Luca Gašpar Šako i sama je jučer bila na prosvjedu. – Suludo je reći da politika s ovim megaprojektom nema ništa jer nas je loša politika u ovo i dovela. Andrej Plenković prodao je našu županiju ukrajinskim mafijašima. Nije ovdje toliko pitanje investitora koliko onih koji su nas prodali investitorima. Vlada mora sve štetne odluke vezane za ove megaprojekte hitno staviti izvan snage, a isto tako i lokalni političari svoje nakaradne odluke – jasna je Gašpar Šako. Kada smo joj rekli da i Orlić podržava prosvjede građana, uzvratila je:

– Pa zašto onda Orlić nije bio na prosvjedu u Zagrebu? Zašto je onda donosio kobne odluke s prijašnjom vlasti u Sisku? Taj sadašnji "salto mortale" lokalnih političara jako je zanimljiv, osobito nakon što je biskup Vlado Košić dao potporu narodu. Nakon te biskupove podrške građanima naglo su promijenili retoriku. Zato riječi podrške narodu koje dolaze od lokalne vlasti ništa ne vrijede jer službena dokumentacija govori suprotno. Odluke, rješenja i ostali dokumenti idu u korist investitora, a oni govore da podržavaju građane. To jedno s drugim ne ide – poručila je Gašpar Šako.