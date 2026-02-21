Naši Portali
'UGROŽAVAJU NAM ENERGETSKU SIGURNOST'

Kijev optužio Mađarsku i Slovačku za 'ucjenu' zbog prijetnji: 'Ultimatumi bi trebali biti poslani Kremlju'

VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
21.02.2026.
u 22:58

Slovački premijer Robert Fico rekao je u subotu da će prekinuti hitnu opskrbu Ukrajine električnom energijom u roku od dva dana ukoliko Kijev ne obnovi isporuku ruske nafte Slovačkoj preko ukrajinskog teritorija

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je "ultimatume i ucjenu" vlada Mađarske i Slovačke u subotu, nakon što su zaprijetile da će zaustaviti opskrbu Ukrajine električnom energijom ukoliko Kijev ne obnovi protok ruske nafte. Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj prekinute su 27. siječnja, kada je, kako tvrdi Kijev, ruski napad dronom pogodio opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini. Slovačka i Mađarska tvrde da je Ukrajina kriva za dugotrajni prekid.

Slovački premijer Robert Fico rekao je u subotu da će prekinuti hitnu opskrbu Ukrajine električnom energijom u roku od dva dana ukoliko Kijev ne obnovi isporuku ruske nafte Slovačkoj preko ukrajinskog teritorija. Mađarski Viktor Orban iznio je sličnu prijetnju nekoliko dana ranije. To pitanje postalo je jedan od najžešćih sporova do sada između Ukrajine i dvaju susjeda koji su članovi EU-a i NATO-a, ali čiji su se čelnici suprotstavili uglavnom proukrajinskom konsenzusu u Europi kako bi održavali tople odnose s Moskvom.

Slovačka i Mađarska jedine su dvije zemlje EU-a koje se još uvijek oslanjaju na značajne količine ruske nafte koja se isporučuje putem naftovoda Družba iz sovjetskog doba preko Ukrajine. "Ukrajina odbacuje i osuđuje ultimatume i ucjenu vlada Mađarske i Slovačke Republike u vezi s opskrbom energijom između naših zemalja", priopćilo je ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova. "Ultimatumi bi trebali biti poslani Kremlju, zasigurno ne Kijevu." Kijev je rekao da su takve akcije "provokativne, neodgovorne i ugrožavaju energetsku sigurnost cijele regije".
FOTO Brojni transparenti i žena ubučena u kokoš: Pogledajte kako izgleda prosvjed protiv mega farmi kod Siska
Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
23:21 21.02.2026.

Čuj ovo, UCJENA! Ukrajinci odbijaju propustiti Mađarskoj i Slovačkoj rusku naftu, ali hoće od tih država besplatnu struju. Malo se razbahatili Ukrajinci.

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
23:38 21.02.2026.

Nikakva ucjena, već logični trgovinsko interesni reciprocitet između država.

A5
a51
23:53 21.02.2026.

nije prijetnja nego podsjecanje na pravila igre...igru Minsk 1 i Minsk 2 igrali su u stilu svoga najpoznatijeg izvoznog proizvoda zenskog roda, pa da i ovaj puta ne bude zabune nije zgorega reci jasno sto ako i sto ako ne, da izbjegnu se mozebitne zabune...

