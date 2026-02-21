Musk im blokirao Starlink, Rusi u panici prelaze na bjeloruske tornjeve

Nakon što su izgubili pristup satelitskoj internetskoj usluzi Starlink Elona Muska. ruske trupe razvijaju alternativne metode upravljanja svojim dronovima. Neki analitičari ukazuju kako se sada Rusi oslanjaju na takozvanu mesh komunikaciju, bazirajući se na tornjeve smještene u Bjelorusiji. To je za lokalne ukrajinske medije objasnio stručnjak za zrakoplovstvo, pričuvni časnik ukrajinskih Zračnih snaga i direktor razvoja obrambene industrije Anatolij Hrapčinski.



Kako je istaknuo prije su dronovi primali naredbe izravno putem satelita, uz pomoć Starlink uređaja. Sada se sustav promijenio. U Bjelorusiji su izgrađeni posebni komunikacijski tornjevi koji komuniciraju samo s ruskim dronovima koji lete najbliže granici.