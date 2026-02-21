Naši Portali
S KONJA NA MAGARCA

Musk im blokirao Starlink, Rusi u panici prelaze na bjeloruske tornjeve

Autor
Danijel Prerad
21.02.2026.
u 08:40

Za Shahedove potrebe, najčešća alternativa Starlinku već je dugo poznata: SIM kartice za ukrajinske mobilne operatere. Rusi ih implementiraju nadronove dugog dometa te jima zatim upravljaju putem ukrajisnkih mobilnih mreža.

Nakon što su izgubili pristup satelitskoj internetskoj usluzi Starlink Elona Muska. ruske trupe razvijaju alternativne metode upravljanja svojim dronovima. Neki analitičari ukazuju kako se sada Rusi oslanjaju na takozvanu mesh komunikaciju, bazirajući se na tornjeve smještene u Bjelorusiji. To je za lokalne ukrajinske medije objasnio stručnjak za zrakoplovstvo, pričuvni časnik ukrajinskih Zračnih snaga i direktor razvoja obrambene industrije Anatolij Hrapčinski.

Kako je istaknuo prije su dronovi primali naredbe izravno putem satelita, uz pomoć Starlink uređaja. Sada se sustav promijenio. U Bjelorusiji su izgrađeni posebni komunikacijski tornjevi koji komuniciraju samo s ruskim dronovima koji lete najbliže granici.

Avatar USA
USA
09:10 21.02.2026.

Da je postojao internet u WWII mislim da bi nazi Njemacka bila manje demonizirana u mainstream medijima od Rusije. Ratovi se vode od pamtivijeka ali ovolika medijska mrznja prema Rusiji i glorificiranje Ukrajine u javnom prostoru je cherry on the top na tvrdnje o Proxy ratu koji se u stavri vodi

SK
Su_kan
09:04 21.02.2026.

Nažalost to ništa ne znači.Rusi napreduju na cijeloj bojišnici bez Starliinka., i na bojištu ništa se ne mjenja.....Ukrainci su uspjeli neka sela vratit ali na kraju su to izgubili....Najgore je kod Konstantinovke jer Rusi napreduju u gradu i grad jee okružen.....Nažalost ne vidim ništa dobro za Ukraince .....A pregovori su isto zapeli teška situacija...

