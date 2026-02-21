Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona Republike Hrvatske te poštovati pravni poredak i zauzimati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Ovo je tekst prisege koju polaže svaki saborski zastupnik i zastupnica u Hrvatskom saboru, no koliko se mnogi od njih drže dane prisege, svjedoči i najnoviji primjer Josipa Dabre. U nekom normalnom društvu, nakon otvorenog veličanja izdajnika i zločinca Ante Pavelića te kvislinške tvorevine NDH, koja nije bila ni nezavisna, ni hrvatska, a još manje država, cijela Dabrina stranka zajedno s njim letjela bi iz vladajuće koalicije. Ljudi u Domovinskom ratu, na koji se oni svakodnevno pozivaju, nisu ginuli za NDH, nego za Republiku Hrvatsku. Ustav RH i vrednote zapisane u njemu nisu puki komad papira preko kojega se može gaziti kako god kome padne na pamet. Kada se ljubitelje Endehazije suoči s onim što su pjevali, govorili ili pisali, onda zbrišu, isto kao što je to prije 81 godinu učinio Ante Pavelić.
Negativna selekcija u politici sad je na vrhuncu. Koliko su birači krivi za nju?
Kada se ljubitelje Endehazije suoči s onim što su pjevali, govorili ili pisali, oni zbrišu, isto kao što je to prije 81 godinu učinio Ante Pavelić. Što kad takvi čine vlast i čija je to odgovornost?
Negativna selekcija u HND također je na vrhuncu.
Ja bi postavio drukcije pitanje - koliko su za to krivi novinari? Napose odredjene redakcije ciji kolumnisti "pale" mase, bilo na ovu, bilo na onu stranu...
Ti si očit dokaz negativne selekcije, poznate još i kao "Naš je". Da bar hoćeš zbrisat negdje iz ove "ust@ške" države u kojoj ti ništa ne valja. Ali ne lezi vraže..."za takve kao ti "Hrvatska je raj na zemlji" 🤬 Od polarizacije živite, polarizaciju potičete. Izgubili ste rat, zauzeli ste pozicije u miru.