POLARIZACIJA JE REZULTAT POLITIČKE PLITKOSTI

Negativna selekcija u politici sad je na vrhuncu. Koliko su birači krivi za nju?

Autor
Hrvoje Zovko
21.02.2026.
u 20:35

Kada se ljubitelje Endehazije suoči s onim što su pjevali, govorili ili pisali, oni zbrišu, isto kao što je to prije 81 godinu učinio Ante Pavelić. Što kad takvi čine vlast i čija je to odgovornost?

Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona Republike Hrvatske te poštovati pravni poredak i zauzimati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Ovo je tekst prisege koju polaže svaki saborski zastupnik i zastupnica u Hrvatskom saboru, no koliko se mnogi od njih drže dane prisege, svjedoči i najnoviji primjer Josipa Dabre. U nekom normalnom društvu, nakon otvorenog veličanja izdajnika i zločinca Ante Pavelića te kvislinške tvorevine NDH, koja nije bila ni nezavisna, ni hrvatska, a još manje država, cijela Dabrina stranka zajedno s njim letjela bi iz vladajuće koalicije. Ljudi u Domovinskom ratu, na koji se oni svakodnevno pozivaju, nisu ginuli za NDH, nego za Republiku Hrvatsku. Ustav RH i vrednote zapisane u njemu nisu puki komad papira preko kojega se može gaziti kako god kome padne na pamet. Kada se ljubitelje Endehazije suoči s onim što su pjevali, govorili ili pisali, onda zbrišu, isto kao što je to prije 81 godinu učinio Ante Pavelić.

Ključne riječi
Izbori Hrvatski sabor Smiljana Leinert Novosel Žarko Puhovski Dragan Bagić polarizacija Josip Dabro saborski zastupnici

Komentara 36

Pogledaj Sve
Avatar appsalar
appsalar
20:41 21.02.2026.

Ti si očit dokaz negativne selekcije, poznate još i kao "Naš je". Da bar hoćeš zbrisat negdje iz ove "ust@ške" države u kojoj ti ništa ne valja. Ali ne lezi vraže..."za takve kao ti "Hrvatska je raj na zemlji" 🤬 Od polarizacije živite, polarizaciju potičete. Izgubili ste rat, zauzeli ste pozicije u miru.

CA
cavecanem
20:43 21.02.2026.

Negativna selekcija u HND također je na vrhuncu.

Avatar McDonald
McDonald
20:44 21.02.2026.

Ja bi postavio drukcije pitanje - koliko su za to krivi novinari? Napose odredjene redakcije ciji kolumnisti "pale" mase, bilo na ovu, bilo na onu stranu...

