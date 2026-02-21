Španjolska je jedina u EU prijateljska prema migrantima, a ovo je razlog

Španjolska koja ima jednu od najnižih stopa nataliteta u Europi i sve veće probleme s nedostatkom radne snage, pronašla je rješenje. Lijevo-centristička vlada najavila je da će stotinama tisuća ilegalnih imigranata omogućiti dobivanja legalnog statusa za boravak u zemlji. Plan legalizacije statusa tzv. nedokumentiranih migranata mogao bi obuhvatiti oko pola milijuna ljudi. - Migracija je jedini put prema naprijed. Ako želimo da se naše društvo održi i napreduje, za to su nam potrebni ljudi - rekao je Borja Suárez Corujo, španjolski državni tajnik za socijalno osiguranje i mirovine.
