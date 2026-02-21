Naši Portali
SPECIFIČNA ZEMLJA

Španjolska je jedina u EU prijateljska prema migrantima, a ovo je razlog

storyeditor/2026-02-19/2026-02-08T152626Z_1410032137_RC2NHJAZB1E1_RTRMADP_3_MIGRATION-SPAIN-PROTEST.JPG
Autor
Ivica Beti
21.02.2026.
u 23:03

Think-tank Funcas objavio je da je broj migranata bez valjanih papira u Španjolskoj porastao sa 107.409 u 2017. na 837.938 u prošloj godini

Španjolska koja ima jednu od najnižih stopa nataliteta u Europi i sve veće probleme s nedostatkom radne snage, pronašla je rješenje. Lijevo-centristička vlada najavila je da će stotinama tisuća ilegalnih imigranata omogućiti dobivanja legalnog statusa za boravak u zemlji. Plan legalizacije statusa tzv. nedokumentiranih migranata mogao bi obuhvatiti oko pola milijuna ljudi. - Migracija je jedini put prema naprijed. Ako želimo da se naše društvo održi i napreduje, za to su nam potrebni ljudi - rekao je Borja Suárez Corujo, španjolski državni tajnik za socijalno osiguranje i mirovine.

Ključne riječi
migranti Španjolska

