Zvuči bizarno, ali ovaj se proizvod odnedavno drži 'pod ključem' u trgovinama. Razlog je nevjerojatan

U Berlinu, sve veći broj trgovina lanca Edeka, Lidl i Rewe namjerno uklanja kavu s lako dostupnih polica. U nekim trgovinama pakiranja su zatvorena pod ključem i smještena u staklene vitrine, dok kupci u drugim trgovinama moraju na blagajni obavijestiti prodavača da žele kupiti kavu. U nekim prodavaonicama na policama su čak ostale tek fotografije artikala, piše Blic.

Tema je postala poznata nakon što je na društvenim mrežama objavljena fotografija iz jedne Rewe prodavaonice. Kako izvještava Fuldaer Zeitung, na polici je bio istaknut oglas da se kave Lavazza, Melitta, Dallmayr i Jacobs mogu kupiti isključivo na blagajni. Slika je završila na Redditu, izazvavši lavinu komentara. Neki korisnici reagirali su ironično, dok su drugi bili iznenađeni Mnogi se pitaju zašto su na ovaj način zaštićene samo poznate marke kave. U diskusiju su se uključili i zaposlenici velikih maloprodajnih lanaca. Menadžer jednog supermarketa u Frankfurtu priznao je da je kava već dugo među najčešće ukradeni proizvodima. Skupa je, lako se sakrije i vrlo jednostavno preprodaje.

Slične zaključke potvrđuje i stručnjak za trgovinu iz EHI instituta u Kölnu. U razgovoru za njemačku novinsku agenciju dpa, objasnio je da su krađe kave u posljednjim godinama značajno porasle. Dogodi se da s polica nestanu čitave zalihe, a rast cijena samo pogoršava problem. U 2024. vrijednost ukradene kave dostigla je oko 2,95 milijardi eura.

Zbog nedostatka osoblja i ograničenih mogućnosti nadzora, trgovinski lanci sve češće pribjegavaju preventivnim mjerama. Predstavnici Rewe-a naglašavaju da se mjera primjenjuje samo u određenim prodavaonicama, ovisno o lokaciji.

Osim kave, u njemačkim trgovinama "ispod pulta" zaštićena je i čokolada Ne prodaje se samo kava u Njemačkoj „ispod pulta” ili zaštićena protukrađevnim etiketama. Kako je nedavno izvijestio portal n-tv, u jednoj Lidl trgovini u Berlinu dodatno su zaštićene i određene vrste čokolade, označene posebnim protukrađevnim etiketama.