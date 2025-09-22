U ime obitelji: Možemo i LGBT udruge skrivaju se iza zdravstvenog odgoja

Željka Markić iz udruge U ime obitelji u ponedjeljak je rekla da se 'stranka Možemo i s njom povezane i od nje financirane LGBT udruge' skrivaju iza tema poput zdravstvenog odgoja te da žele uvesti rodne i neznanstvene LGBT ideologije. Sve su teme poput zdravstvenog odgoja, mentalnog zdravlja, zdravih stilova života i prevencije ovisnosti iza kojih se skrivaju Možemo! i LGBT udruge već obrađene u nacionalnom kurikulu i dio su predmeta, a naša djeca ih obrađuju u školama kroz predmete od psihologije do biologije preko satova razredne zajednice, kazala je Markić na konferencije za medije 'Spolni odgoj: zloupotreba školstva i javnog novca za seksualiziranje djece i mladih.

Istaknula je da je Karte seksalice i karte pitalice, koje su izazvale veliki interes javnosti, izradila udruga Status M, a financirao ih je Grad Zagreb s oko 10 tisuća eura u projektu. "Na press konferenciji održanoj 9. rujna, na kojoj je predstavljen sveobuhvatni spolni odgoj, te su karte također bile izložene sa svojim bolesnim i gotovo pornografskim sadržajem", kazala je Markić. Dodala je da je na toj konferenciji za medije sudjelovao i predstavnik Grada Zagreba i da je dovedena biološka žena koja se danas izjašnjava kao muškarac, kao stručnjak za obavezni švedski model spolnog odgoja.

"A onda gospođa Dolenec u javnosti docira o stručnom povjerenstvu koje će izrađivati program i tvrdi da nema veze s kartama koje financira", kaže Markić. Poručuje kako iz udruge U ime obitelji žele ukazati na opasnost od protuustavne zloupotrebe obrazovnog sustava i uvođenja rodne ideologije i neznanstvene LGBT ideologije u škole te mogućnost pranja novca tako da ih Možemo dodjeljuje udrugama s kojima je politički povezan kako bi one radile programe čiji se sadržaj već nalazi u školama.

Markić traži Fuchsovo očitovanje

Nedopustivo je, kaže, da se bilo čija ideologija uvodi u škole te očekuju da se ministar Fuchs, koji vodi školstvo, očituje o ovoj temi i da djecu koja su mu povjerena zaštiti od indoktrinacije. "Mi pozivamo političare iz Možemo da transparentno kažu roditeljima i nastavnicima da žele uvesti izborni predmet koji će podučavati o LGBT stilovima života, tumačiti transrodnost, tumačiti djeci da se spol može promijeniti. Onda neka roditelji, imajući točne informacije o onome što oni rade i čime se sve te udruge bave kao svojim core biznisom, dobiju priliku donijeti informiranu odluku za svoju djecu, a ne dezinformiranu odluku", poručila je Markić.

Kazala je i da je u Rijeci uloženo 60 tisuća eura gradskog novca također za dvije lezbijske udruge koje su radile taj program koji apsolutno promovira njihov životni stil, a novac se davao za poduku i treniranje onih koji će govoriti. "Naša udruga je iz javnih izvora složila podatke koji su u izvješću prikazani, a prema kojima je potrošeno pet milijuna eura na različite udruge u Gradu Zagrebu koje sve imaju isti ideološki predznak", kazala je Markić.

Psihologinja i psihoterapeutkinja Nikolina Essert rekla je da švedski model spolnog odgoja ne poštuje razvojne faze adolescenata i da se u njemu promiče stav kako je stupanje u spolne odnose norma i nešto pozitivno. Naglašava da istraživanja pokazuju upravo suprotno – prerani spolni odnos oko 15, 16 godine i prije povećavaju rizik od emocionalne nestabilnosti, spolno prenosivih bolesti i neželjenih trudnoća.

Matej Čuljak, otac šestero djece, psiholog i psihoterapeut naglasio je da roditelji i škola moraju biti partneri, suradnici, a ne suparnici. "Svaki roditelj koji koristi zdravi razum mora vidjeti da, ako njega netko karakterizira kao glavnog neprijatelja u izvođenju programa, pitanje je koliko je taj program koristan za njegovo dijete", poručio je.