Putin: Treći svjetski rat mogao bi značiti kraj civilizacije

Ruski predsjednik Vladimir Putin odgovarao je u četvrtak na pitanja građana u tradicionalnom godišnjem programu "Otvorena linija s predsjednikom".

"Otvorena linija s Vladimirom Putinom" prvi je put priređena 2001. Sastoji se od toga da šef države detaljno odgovara na pitanja publike i pozivatelja, kao i na ona postavljena elektronskom poštom i SMS porukama.

Događaj obično traje nekoliko sati, a ove je godine stiglo više od dva milijuna pitanja, rekao je voditelj prijenosa na nacionalnoj televiziji.

Slijede ključne izjave Vladimira Putina:

O SANKCIJAMA RUSIJI

"To je metoda obuzdavanja Rusije, ozloglašene sankcije jer su u temelju tih mjera beskonačne laži".

"To je zbog toga što se na Rusiju gleda kao na prijetnju, jer Rusija postaje konkurent. Mislim da je to pogrešan pristup. Umjesto toga bilo bi bolje uspostaviti konstruktivnu suradnju i tada bi ukupni učinak na globalno gospodarstvo bio pozitivan".

"Nama je jasno da moramo braniti svoje interese i da to moramo činiti dosljedno, ne grubo i bezobrazno, i u sferi ekonomije i obrane. To činimo i nastavit ćemo činiti, ali uvijek tražimo kompromise, težimo tim kompromisima. Pritisak će popustiti kada se naši partneri uvjere da su mjere koje koriste neučinkovite, kontraproduktivne i štetne za sve".

O TREĆEM SVJETSKOM RATU

"Zbog toga što bi treći svjetski rat mogao značiti kraj civilizacije trebali bi se suzdržati od ekstremnih poteza u međunarodnoj areni koji su izuzetno opasni za modernu civilizaciju".

"Prijetnja uzajamnog uništenja oduvijek je odvraćala aktere na međunarodnoj areni, spriječila glavne vojne sile da čine nagle poteze i prisilila ih da se međusobno poštuju. Američko povlačenje iz sporazuma o protubalističkim projektilima je pokušaj da se dokine strateški paritet, no mi ćemo na to odgovoriti".

O BALTIČKIM ZEMLJAMA

"Kada je riječ o našim sunarodnjacima u baltičkim državama, mi o tome stalno pričamo, skrećemo pažnju vladama baltičkih zemalja, uključujući Litvu. Mjere koje poduzimamo radi zaštite naših sunarodnjaka moraju biti takve da na kraju ne dovedu do pogoršavanja njihovog položaja".

O STANU DRUGIH ZEMALJA O AMERIČKIM SANKCIJAMA

"To je važan dio pregovora s čelnicima Francuske, Njemačke i s našim austrijskim frendovima koje sam upravo posjetio, s predstavnicima drugih europskih država. O tome više ne govore privatno, nego javno".

"Čini se da su naši partneri mislili kako ih to nikada neće dotaknuti, ta kontraproduktivna politika ograničenja i sankcija. No, danas vide da se upravo to događa".

O AMERIČKIM CARINAMA NA ČELIK I ALUMINIJ

"Uvođenje restriktivnih carina na čelik, aluminij, ne samo za Europu nego za Kanadu i Meksiko, u osnovi nisu ništa drugo nego sankcije...Povezane su s pragmatičnim nacionalnim interesima SAD-a".

"Kada sam 2007. govorio u Muenchenu, govor koji se danas često citira....Govorio sam o činjenici da SAD širi nadležnost svojih zakona izvan svojih nacionalnih granica i da je to neprihvatljivo. I to je upravo ono što se danas događa, i našim europskim i ostalim partnerima. Zašto se to događa? Nitko nije htio slušati i nitko nije učinio ništa da bi to spriječio".

O SLUČAJU SKRIPAL

"Ako Britanija ustraje u tome da je vojni nervni otrov korišten protiv tih ljudi, oni bi umrli u roku par sekundi ili minuta, na licu mjesta. Hvala Bogu, to se nije dogodilo. Jasno je da imamo posla s nečim drugim, a ne vojnim plinom".

"Željeli bi imati pristup našim građanima, Juliji, i imati priliku da sudjelujemo u istrazi".

O MJERAMA PROTIV RUSKIH POSLOVNIH LJUDI U INOZEMSTVU

"U vezi s krupnim biznisom, razgovarao sam o tome prije par godina s našim poslovnim ljudima. Zvučalo je pomalo grubo: upozorio sam ih na tu situaciju kojoj svjedočimo danas. Upozorio sam ih na to i savjetovao da svoj kapital zadrže u Rusiji, u domovini. Da drže kapital na mjestu gdje je zarađen i da ga koriste za razvoj ruskog gospodarstva".

"Tko će im pomoći u inozemstvu? Ondje ih se progoni. Stvoreni su uvjeti da ne mogu normalno poslovati. To je velika greška onih koji to rade na Zapadu. Sva ta ograničenja, svi progoni naših poslovnih ljudi, njihove teškoće s dolarskim transakcijama, sve to šteti povjerenju naših i ostalih biznismena u ekonomske politike vodećih svjetskih gospodarstava...Kada SAD ograniči dolarske transakcije, to narušava povjerenje u dolar".

"U biti, oni sijeku granu na kojoj sjede. To je kontraproduktivno i štetno za sve uključene u globalno gospodarstvo".

O UKRAJINI

"Nadam se da neće doći do provokacija (tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji". Ako se to dogodi, ukrajinska vlada suočit će se s ozbiljnim posljedicama".

O NAVODNOM MIJEŠANJU U AMERIČKE IZBORE 2016.

"Nedavno su jedne njemačke poznate novine objavile kako predsjednik Trump gura Europu prema Putinu. Ako to kombiniramo s još jednom šalom, da je Rusija utjecala na američke izbore, onda sve to zajedno počinje zvučati prilično smiješno. Mi smo navodno utjecali na izbor američkog predsjednika, a on nam je potom darovao Europu. Totalna budalaština. To se ne može nazvati drugačije nego šalom."

GALERIJA Ako nas pogodi Treći svjetski rat, 10 najmoćnijih zemalja imat će ključnu ulogu