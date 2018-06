Trump i Putin složni - naš ljubimac u Europi je Kurz

Vladimir Putin jučer je posjetio jednog od najvećih saveznika Rusije u Europskoj uniji, austrijskog kancelara Sebastiana Kurza koji je posljednjih nekoliko mjeseci postao ne samo, kako govore neki zapadni mediji, trojanski konj te zemlje u srcu Europe, nego i prava zvijezda europske desnice.

Neutralna zemlja

– EU je naš najvažniji trgovinski i gospodarski partner, u našem je interesu da bude ujedinjena i prosperitetna – rekao je Putin za austrijsku televiziju ORF. Uoči jučerašnjeg sastanka dao je tako važnu poruku u korist europskog jedinstva, dok na zapadu Europe prevladava mišljenje da je “ruskom caru” jedini cilj srušiti EU.

Nije ruski predsjednik slučajno to rekao upravo uoči sastanka s austrijskim kancelarom Sebastianom Kurzom jer tamošnja vlada slovi kao najviše proruska u cijeloj zapadnoj Europi, i to posebno zbog utjecaja koji desna Slobodarska stranka Austrije ima u vladi. Ta je stranka potpisala sporazum o suradnji sa strankom Ujedinjena Rusija koja podržava Putina.

– Krajnje je vrijeme da se ukinu te štetne sankcije Rusiji i normaliziraju politički i ekonomski odnosi s Rusijom – uglas poručuju kancelar Sebastian Kurz i predsjednik Slobodarske stranke Heinz-Christian Strache koji je ujedno i vicekancelar.

Kada je ta stranka ušla u vlast, austrijska se vanjska politika promijenila. Ta zemlja tako nije željela u travnju protjerati ruske diplomate kada su to zbog solidariziranja s Velikom Britanijom zbog navodnog trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala napravile neke druge članice Unije. Uz to, ta je zemlja jedna od članica Europske unije koje nisu dio NATO-a, no Irska, Finska i Švedska, koje također imaju taj status, ipak su se priklonile izbacivanju ruskih diplomata.

No, Austrija je drukčija. Ona nikada ne propušta naglasiti da želi dobre odnose kako sa Zapadom tako i s Istokom. Tako je otvaranju američkog veleposlanstva u Jeruzalemu prisustvovao i austrijski diplomat, a većina drugih članica EU bojkotirala je otvaranje.

Ogorčeni na Washington

Da austrijski kancelar nije omiljeni političar samo Putinu dokazuje i slučaj američkog veleposlanika u Njemačkoj Richarda Grenella koji se našao na udaru tamošnje javnosti jer je za američki desničarski portal Breitbart rekao da “želi osnažiti konzervativne političke pokrete u Europi”, a upravo je austrijskog lidera izdvojio kao svoga najdražeg europskog političara.

– Mislim da je Sebastian Kurz rock-zvijezda, veliki sam njegov fan – slikovit je bio Grenell, koji je Kurza pozvao na radni ručak u Berlin 13. lipnja.

Nije dugo trebalo čekati reakciju njemačke strane. Tamošnji socijaldemokrati optužili su ga za miješanje u unutrašnje poslove Njemačke i podržavanje konkretnih političkih opcija, a najglasniji je njihov bivši šef Martin Schulz.

– Grenell se ne ponaša kao diplomat, nego kao kolonijalni upravljač –žestok je Schulz.