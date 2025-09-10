Naši Portali
OPERATIVNA FAZA

Otvoren Rijeka Gateway – najmoderniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe

Rijeka: Dolazak prvog komercijalnog broda na terminal Rijeka Gateway
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/3
Autor
Snježana Bičak
10.09.2025.
u 18:16

Iz Rijeka Gatewaya kažu da je terminal više od infrastrukture.

Rijeka Gateway, najmoderniji i tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe uplovljavanjem prvog komercijalnog broda Al Jasrah službeno je započeo operativnu fazu rada nakon dvije godine izgradnje i opremanja terminala, najveće privatne investicije u logistiku u Hrvatskoj, vrijedne 380 milijuna eura. Nastala je iz zajedničkog ulaganja APM Terminals i ENNA Grupe. U ovoj fazi terminal raspolaže s 400 metara obale, dubinom od 20 metara i kapacitetom od 650.000 TEU godišnje, što će nakon planirane dogradnje terminala porasti na 680 metara obale i kapacitet od više od milijun TEU. Terminal je opremljen najsuvremenijom infrastrukturom: četiri daljinski upravljane brodske dizalice, 15 dizalica na kotačima, dvije dizalice na tračnicama te 28 terminalskih traktora. Operacije na terminalu bit će vođene najmodernijom tehnologijom uz potpunu automatizaciju i upotrebu energije iz obnovljivih izvora, čime terminal postaje prvi takve vrste u jadranskoj regiji.

Brod Al Jasrah koji je s kontejnerskim teretom uplovio u Rijeku dug je 368 i širok 51 metar. Brod je u Rijeku stigao iz luke Port Said u Egiptu, u okviru rute Azija – Europa. Kapetana broda dočekali su predstavnici Rijeka Gatewaya Peter Corfitsen, Tomislav Rosandić te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković koji je rekao da je ovo povijesni trenutak ne samo za Rijeku i Primorsko-goransku županiju, nego i za cijelu Hrvatsku. Naglasio je da u svojem punom kapacitetu od milijun TEU ovaj terminal otvara novo poglavlje razvoja riječkog prometa i gospodarstva cijele Hrvatske.

– Danas je veliki dan za riječku luku, riječki prometni pravac i cijeli lučki i prometni sustav Hrvatske. Imamo prvi brod "maticu" vezanu na novi, održivi "zeleni" i tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe. Kada zbrojimo sve investicije u terminal i prometnu infrastrukturu, od cesta do željezničkog sučelja u luci i oko nje, dolazimo do brojke od oko 600 milijuna eura. Tu je naravno investicija u izgradnju 400 metara obale financirana zajmom Svjetske banke, izgradnja spojne ceste DC 403, interne lučke ceste, novog intermodalnog terminala i željezničkog sučelja za novi terminal i na kraju, investicija koncesionara u uređenje zaobalja i terminalsku opremu; od STS dizalica, skladišnih i portalnih dizalica za prekrcaj vagona do druge, razne opreme. Tu je i koncesionar koji investira 380 milijuna eura u naš lučki sustav, koji je otvorio nova radna mjesta i zaposlio 250 mladih stručnih ljudi do sada i koji riječkoj luci i cijelom prometnom sustavu Hrvatske donosi lidersku poziciju u sjevernom Jadranu i široj regiji – kazao je Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeka.

Iz Rijeka Gatewaya kažu da je terminal više od infrastrukture.

– Ponosni smo na naših 250 zaposlenika, a uskoro ćemo ih imati 300. U ovoj operativnoj fazi moramo pokazati da sve ono što smo izgradili, od infrastrukture do tima, može svakodnevno funkcionirati na najvišoj razini operativne izvrsnosti kakvu očekuju naši kupci. Ja sam uvjeren da Rijeka Gateway može biti jedan od najboljih terminala u ovom dijelu svijeta – kazao je Peter Corfitsen, glavni direktor Rijeka Gatewaya. Rijeka je terminalom Rijeka Gateway postala ključan terminal na jednoj od najvažnijih svjetskih brodskih ruta. Očekuje se da će redoviti dolasci brodova osnažiti povezanost Hrvatske s globalnim lancima opskrbe i pridonijeti gospodarskom rastu cijele regije. Inače, u Rijeka Gatewayu napominju da za 60 posto prometa vezanog za terminal planiraju koristiti željezničku prugu i taj udio povećavati. 

Ključne riječi
Luka Rijeka kontejnerski terminal Rijeka Gateway

