VIDEO Zrakoplovom s 245 km/h prošao kroz tunel: Kada je shvatio što je učinio, počeo je vrištati!

Vecernji.hr
07.09.2025.
- Od polijetanja do izlaska iz drugog tunela prešao je 2,26 km za manje od 44 sekunde, postigavši brzinu od 245 km/h - napisao je RedBull na svojim stranicama.

Talijanski pilot Dario Costa 2021. godine napravio je let kakav još nitko nije. On je u Turskoj zrakoplovom prošao kroz dva tunela na autocesti u blizini Istanbula brzinom od čak 245 kilometara na sat. Costa je ovim podvigom oborio svjetski rekord i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. 

Talijan danas ima 44 godine i profesionalni je pilot i kaskader. Ima više od 20 godina iskustva, a upravljao je s više od 60 modela zrakoplova te je izvodio razne akrobacije u zraku. 

- Nikada u životu nisam letio kroz tunel, niti je to itko drugi učinio tako da mi je nad glavom bio ogroman upitnik i pitanje hoće li sve proći po planu. Ovo je za mene ostvarenje snova! - rekao je Costa nakon ovoga pothvata.

Ključne riječi
avion zrakoplov Turska Red Bull

