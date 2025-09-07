VIDEO Zrakoplovom s 245 km/h prošao kroz tunel: Kada je shvatio što je učinio, počeo je vrištati!

Talijanski pilot Dario Costa 2021. godine napravio je let kakav još nitko nije. On je u Turskoj zrakoplovom prošao kroz dva tunela na autocesti u blizini Istanbula brzinom od čak 245 kilometara na sat. Costa je ovim podvigom oborio svjetski rekord i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.
Talijan danas ima 44 godine i profesionalni je pilot i kaskader. Ima više od 20 godina iskustva, a upravljao je s više od 60 modela zrakoplova te je izvodio razne akrobacije u zraku.
- Nikada u životu nisam letio kroz tunel, niti je to itko drugi učinio tako da mi je nad glavom bio ogroman upitnik i pitanje hoće li sve proći po planu. Ovo je za mene ostvarenje snova! - rekao je Costa nakon ovoga pothvata.Oduševljenje Dinamovih navijača! Veliko pojačanje zapalilo mreže, svi se pitaju samo jedno
