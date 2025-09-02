FOTO Iz Barcelone isplovila flotila brodova s pomoći za Gazu, tamo je i Greta Thunberg

Flotila s desecima brodova natovarenih humanitarnom pomoći za Gazu napustila je luku u Barceloni u ponedjeljak navečer nakon što su se popravili vremenski uvjeti. Neki od brodova Globalne misije flotile Sumud zatrubili su dok su napuštali luku. "Slobodna, slobodna Palestina", vikali su neki aktivisti u luci.

Propalestinski aktivisti, uključujući klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg i glumca iz Igre prijestolja Liama ​​Cunninghama, nalaze se na flotili od nekoliko desetaka brodova koja ima za cilj probiti izraelsku pomorsku blokadu i dostaviti hranu i humanitarne potrepštine enklavi, koja je devastirana gotovo dvogodišnjim ratom.

Izrael tvrdi da je pomorska blokada koju je nametnuo 2007. potrebna kako bi se zaustavilo krijumčarenje oružja palestinskoj militantnoj skupini Hamas.

Druge pokušaje probijanja blokade - uključujući onaj u kojem je sudjelovala Thunberg u lipnju - opisao je kao propagandni trik u znak podrške Hamasu.