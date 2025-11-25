Što dalje s mirovnim pregovorima? Ukrajina i Europska unija postavile su tri svoje crvene linije

“Ukrajina je pristala na mirovni plan”, objavili su ABC News i Financial Times, pozivajući se na dužnosnike, uz dodatak da se još uvijek trebaju razraditi “manji detalji”. Međutim, načelni dogovor postoji. Jedan od aspekata sporazuma je da je Ukrajina navodno pristala ograničiti svoju vojsku na 800.000 vojnika. Pitanje teritorijalnih ustupaka Rusiji i dalje ostaje otvoreno. Međutim, postoji veliko upozorenje: Kremlj je signalizirao da neće pristati na američko-ukrajinske prilagodbe. To bi zapravo resetiralo pregovore na nulu.



