ZELENSKI IDE U SAD

Što dalje s mirovnim pregovorima? Ukrajina i Europska unija postavile su tri svoje crvene linije

Autor
Ivica Beti
25.11.2025.
u 21:43

Ključna osoba za pregovore s Ukrajinom je američki ministar vojske Dan Driscoll, a Trump ga zove “svojim tipom s dronom” jer je odgovoran za opremanje vojske dronovima

“Ukrajina je pristala na mirovni plan”, objavili su ABC News i Financial Times, pozivajući se na dužnosnike, uz dodatak da se još uvijek trebaju razraditi “manji detalji”. Međutim, načelni dogovor postoji. Jedan od aspekata sporazuma je da je Ukrajina navodno pristala ograničiti svoju vojsku na 800.000 vojnika. Pitanje teritorijalnih ustupaka Rusiji i dalje ostaje otvoreno. Međutim, postoji veliko upozorenje: Kremlj je signalizirao da neće pristati na američko-ukrajinske prilagodbe. To bi zapravo resetiralo pregovore na nulu.

SAD Ukrajina Rusija mirovni plan

Avatar Banana man
Banana man
22:06 25.11.2025.

Nadam se da će biti dovoljno pameti da se ovo klanje zaustavi jer nije nikada ni trebalo početi.

TR
trpimir2022
22:30 25.11.2025.

Frontovski crveni potoci, kontra diplomatskih crvenih linija. Mladi životi, kontra blebetanja.

LU
Lujo123
22:42 25.11.2025.

Gledam sliku Zelenskog i mislim si - slika govori više od 1000 riječi! Čini mi se kako je kraj tom ratu stvarno blizu!

