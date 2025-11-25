Geran-3, dron dugog dometa opremljen turbomlaznim motorom i ide do 375 kilometara na sat: Evoluiraju li ruski napadi?

DOJMLJIVO GOSTOVANJE

Kazalište slijepih i slabovidnih “Novi život” oduševilo Bečane. Ansambl primljen i u Veleposlanstvu RH u Austriji

Riječ je o dirljivoj priči o dječaku koji je drugačiji od ostale djece, koji ne razlikuje boje, živi u cirkusu i htio bi biti dio svoje okoline, svoje obitelji. Bečki Hrvati koji su na predstavu poveli svoje mališane tvrde da je to doista bila predstava ne samo za inkluziju i edukaciju djece nego i za pouku odraslima