SEKUNDE ZA REAKCIJU

Geran-3, dron dugog dometa opremljen turbomlaznim motorom i ide do 375 kilometara na sat: Evoluiraju li ruski napadi?

Autor
Danijel Prerad
25.11.2025.
u 18:02

Mironenko, bivši zapovjednik jedinice dronova, rekao je da su Shahedi na mlazni pogon korišteni zajedno s propelerskim jurišnim dronovima i mamcima u više velikih ruskih napada ove jeseni

Rusija koristi brze dronove i navođene jedrilice na mlazne motore kako bi napala Ukrajinu, ostavljajući braniteljima vrlo malo vremena za reakciju. Visoki ukrajinski dužnosnici rekli su za Business Insider da se ruska taktika, čini se, razvija s uvođenjem ovog oružja na mlazni pogon, testirajući odgovor Kijeva, ali zasad se koristi u ograničenom broju. „Vjerujem da neprijatelj testira našu obranu i naše protumjere protiv ovih novih sustava kako bi procijenio isplati li se nastaviti s masovnom proizvodnjom“, rekao je potpukovnik Jurij Mironenko, zamjenik ukrajinskog ministra obrane za inovacije.

Ključne riječi
Ukrajina Rusija dronovi rat u Ukrajini

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar pendreck
pendreck
18:50 25.11.2025.

Nema veze.. rafinerije imaju hydrocravker, coker, fluid catalytic cracker....mmmh flamingo to volu vatreno

ŽA
žabac
18:05 25.11.2025.

Samo su palo povećali broj okretja na centrifugi Hisens perilice rublja

AS
Asirijac
18:18 25.11.2025.

Ukrajinci sve i da su htjeli nisu mogli nego onako kako su germani odredili.

Kupnja