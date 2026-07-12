'Večje đubre od Giannija, Bela hiša ni pomnila' urlala je Melanija u svečanoj loži. Pobješnjeli Donald odmah pozvao agente ICE-a

Subota 4. 7. 2026. Nevjerojatno je ovo Svjetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku. Pamtit ćemo ga po ispunjenim tribinama, sreći kojom nas je ispunila moderna tehnologija u utakmici protiv Portugala, ali ponajprije po iskrenom muškom prijateljstvu između Infantina i Trumpa. Evo, ni danas ne miruju. Donald je odveo Giannija u kamp američke repke, u kojem se Gianni još jednom morao ispričati Balogunu zbog crvenog kartona koji je dobio jer je zamalo osakatio našeg jarana Tarika Muharemovića na utakmici protiv BiH. Balogun je objasnio Gianniju da je samo htio uzeti loptu i da je glupi Bosanac kriv što mu je nije dao, a Gianni je obećao da će se takve stvari ubuduće sankcionirati. Nakon toga Donald je odveo Giannija u Guantanamo, gdje je još uvijek smještena iranska reprezentacija. Donald je poručio da je toliko zavolio Irance da će ih još malo zadržati. Na rastanku je zamolio Giannija da za četiri godine SP opet bude u SAD-u, na što je Gianni rekao da će vidjeti što može napraviti, na što ga je Donald zagrlio i rekao da mu je bolje da se ne zeza s njim. Gianni je rekao da se samo šalio.

Nedjelja 5. 7. 2026. Prometni kaos na dalmatinskoj obali! Magistrala je na nekim mjestima potpuno zakrčena autobusima prepunima hrvatskih umirovljenika s kontinenta koji su postali korisnici novih turističkih usluga dosad neviđenih na ovim prostorima. Naime, kako više od pola milijuna umirovljenika ima mirovinu iznad astronomskih 600 eura, a još par stotina tisuća i više od 700 eura, turističke su agencije odlučile iskoristiti taj ogromni financijski potencijal pa su organizirale jednodnevne izlete za umirovljenike koji od umirovljenja nisu vidjeli more, a sada bi se, prije odlaska na vječna lovišta, voljeli još jednom prisjetiti kako su izgledala njihova ljeta dok su još delali. Ruta uključuje sendvič od parizera, gemišt od cvičeka i put do nekog od odredišta na kojima su umirovljenici nekada ljetovali. Pri tome, umirovljenici uopće ne izlaze iz autobusa, jer nisu baš u prilici ništa potrošiti, ali vozač im otvori prozor da se nadišu morskog zraka i obnove uspomene. Izleti su toliko popularni da stvaraju prometni kaos jer autobusi mile kroz turistička odredišta kako bi se umirovljenicima produljio doživljaj.

Ponedjeljak 6. 7. 2026. Rusija je na koljenima. Gore rafinerije u Omsku, gore skladišta nafte diljem Rusije, ruše se mostovi na Krimu, Rusi kampiraju po benzinskim crpkama čekajući gorivo, a Putin je toliko očajan da je potražio rješenje u malom bosanskohercegovačkom mjestu Velika Kladuša, čiji su se stanovnici iznenadili kada su se pred kućom njihova Babe, Fikreta Abdića, zaustavile tri crne limuzine koje je poslao Vladimir Vladimirović. I tako ode Babo u Rusiju da pomogne Vladimiru, kao što je u ratu 90-ih pomagao svim ljudima dobre volje, ako je bilo para. Vremešni Babo odmah je krenuo u akciju pa je osnovao Autonomnu pokrajinu Krim, a prve cisterne s Balkana već su krenule prema Krimu. Novinari Reutersa pitali su Babu kako je nabavio naftu, na što je Babo odgovorio kratko: "Gdje ima volje, ima i načina. Nije mi, bolan, prvi put."

Utorak 7. 7. 2026. "Večje đubre od Giannija, Bela hiša ni pomnila", urlala je Melanija u svečanoj loži, gledajući kako Belgijci utovaruju četvrti gol u američku mrežu. Donald je odmah potražio Giannija da mu objasni kako je moguće da SAD ispadne s natjecanja, ali Gianni je dao petama vjetra. Pobješnjeli Donald odmah je s Fejsa skinuo sve njihove zajedničke fotke pa je naredio agentima ICE-a da pronađu "ilegalnog imigranta i lažljivog Digića" i da ga protjeraju ili prebace u Guantanamo da se malo druži s Irancima. Nakon toga je pokušao uletjeti u belgijsku svlačionicu, ali na vrata mu je stao Curtois, a pored njega nema prolaza. Ljut kao ris, uletio je potom u američku svlačionicu, odakle se čulo njegovo urlanje i nekoliko potmulih udaraca. Iz svlačionice je potom izišao izbornik Pochettino s vidljivom šljivom ispod oka. Rekao je novinarima da je Donald bio malo razočaran i ljut na njega, ali da mu je Donald oprostio što ga je tukao.

Srijeda 8. 7. 2026. Jesi li sretna, bando petokolonaška, antihrvatska, protukatolička, zajedljiva, sarkastična, judeomasonska, srbofilska, velikosrpska, iluminatska, projugoslavenska, dnovinarska, soroševska, kontrabraniteljska i komunjarska, je li ti srce na mjestu? Evo, dao je ostavku naš karizmatik, naš dobri i pošteni, skromni i ponizni dječak iz Livna, koji nam je donio toliko sreće! Nakon godina podmetanja, nakon nezapamćenih progona zbog njegova svjedočenja vjere, ljubavi prema Marku i svim braniteljima, nakon što su mu krenuli na obitelj i posebno nakon što su ga uvrijedili tekstovima o njegovoj samo malo bespravno izgrađenoj viksi na zaštićenom području pokraj Drave, Zlatku je pukao film i dao je ostavku. Na odlasku, skromno je predložio da novi izbornik bude Zlatko Sudac, koji je karizmatik poput njega. "I nakon Zlatka – Zlatko", izjavio je naš najtrofejniji izbornik i otišao u hrvatsku nogometnu legendu.

Četvrtak 9. 7. 2026. Opet se puškara u Iranu. Pod utjecajem Giannijeve izdaje, ali i uspješnog sastanka s kupcima američkog oružja, koji od milja zovu NATO summit, odlučio je ponovno napasti Iran, a pozvao je i Vladimira da malo pojača ofenzivu u Donecku i napredovanje prema Kramatorsku i Slavjansku. "Ova ekipa iz EU i Kanade prošle je godine potrošila 20% više love na naoružavanje pa ne vidim razloga da se taj dobar trend ne nastavi", rekao je Donald. U tome će mu svakako pomoći par ratova koje je započeo i Vladimirova specijalna operacija. Posebno je pohvalio Acu Srbina, koji se u zadnje vrijeme ozbiljno isprsio na radost proizvođača oružja, a uočio je i naš odgovor na to naoružavanje. "Militarizacije nikad dosta, klimu smo ionako uništili, neće sve ovo još dugo", poručio je Donald i ispalio još par raketa na Iran.

Petak 10. 7. 2026. Iako nam je povjesničar Zlatko Keleminec godinama objašnjavao da je 27. srpnja u Srbu podignut četnički, a ne partizanski ustanak, tek sada je ta, dugo prešućivana istina konačno dobila znanstveno pokriće. Na okruglom stolu u Saboru koji je organizirao kineziološko-historiografski ekspert, potpredsjednik Sabora, osnivač Autohtone HZHB, borac za treći entitet i smanjenje love iz proračuna četničkim Novostima, predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata Ivan Penava, konačno su predstavljena najnovija otkrića turbohrvatskih povjesničara koji su utvrdili da su se u Srbu na sve što je hrvatsko digli četnici, a sve nas je zapanjenima ostavila nepobitna činjenica da je ustanak na području Sjeverne Dalmacije vodio turbočetnik pop Momčilo Đujić! Osim toga, Penava je u nadahnutom govoru objasnio da je Komunistička partija pomogla ustanak jer je uvijek zapravo bila antihrvatska i velikosrpska i da Tito uopće nije bio Rus, kako se do sada mislilo, nego Srbin! Kome Penava na tvrdoj stini povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše!