Ubojstvo kraj Slavonskog Broda: Policija uhitila jednu osobu

Iz policije su potvrdili da su uhitili osobu koja se dovodi u vezu s kaznenim djelom ubojstva u Šušnjevcima kod Slavonskog Broda, doznaju 24sata. Kratko su kazali kako je osumnjičeni pronađen i pod njihovim je nadzorom. Kako neslužbeno doznajemo, ubijen je Zoran Grgić (62) iz Slavonskog Broda, bivši član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Sabora RH. Sigurnosne situacije povremeno bi komentirao i za Večernji list.

Prema iskazima svjedoka, dva muškarca cijeli su se dan družila na obližnjem izletištu Ljeskove vode. Nešto iza 18 sati, ubojica je muškarcu na cesti prepriječio svojim vozilom put. Izašao je iz auta i upucao muškarca koji je stao sa svojim vozilom. Zatim je pobjegao. Ranjenog muškarca pokušali su reanimirati, ali preminuo je na mjestu.

CIjelo mjesto je zbog potrage bilo u blokadi, a na terenu je i županijsko državno odvjetništvo.