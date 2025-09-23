Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
LIKVIDACIJA NA CESTI

Ubojstvo kraj Slavonskog Broda: Policija uhitila jednu osobu

Najnovija vijest
Autori: Vedran Balen, Vecernji.hr
23.09.2025.
u 23:35

Iz policije su kratko kazali kako je osumnjičeni pronađen i pod njihovim je nadzorom

Iz policije su potvrdili da su uhitili osobu koja se dovodi u vezu s kaznenim djelom ubojstva u Šušnjevcima kod Slavonskog Broda, doznaju 24sata. Kratko su kazali kako je osumnjičeni pronađen i pod njihovim je nadzorom. Kako neslužbeno doznajemo, ubijen je Zoran Grgić (62) iz Slavonskog Broda, bivši član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Sabora RH. Sigurnosne situacije povremeno bi komentirao i za Večernji list.

Prema iskazima svjedoka, dva muškarca cijeli su se dan družila na obližnjem izletištu Ljeskove vode. Nešto iza 18 sati, ubojica je muškarcu na cesti prepriječio svojim vozilom put. Izašao je iz auta i upucao muškarca koji je stao sa svojim vozilom. Zatim je pobjegao. Ranjenog muškarca pokušali su reanimirati, ali preminuo je na mjestu.

CIjelo mjesto je zbog potrage bilo u blokadi, a na terenu je i županijsko državno odvjetništvo. 

FOTO Sve puno policije, cijelo mjesto pod blokadom: Ovo je mjesto užasa gdje je ubijen Zoran Grgić
Najnovija vijest
1/17
Ključne riječi
zoran grgić ubojstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još