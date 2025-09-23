FOTO Sve puno policije, cijelo mjesto pod blokadom: Ovo je mjesto užasa gdje je ubijen Zoran Grgić

U utorak poslijepodne u mjestu Šušnjevci kod Slavonskog Broda dogodila se pucnjava u kojoj je ubijen muškarac. Prema riječima svjedoka, cijeli je dan proveo u društvu poznanika na izletištu Ljeskove vode. Upravo taj muškarac, poznat policiji, sada je osumnjičen za ubojstvo.
U utorak poslijepodne u mjestu Šušnjevci kod Slavonskog Broda dogodila se pucnjava u kojoj je ubijen muškarac. Prema riječima svjedoka, cijeli je dan proveo u društvu poznanika na izletištu Ljeskove vode. Upravo taj muškarac, poznat policiji, sada je osumnjičen za ubojstvo.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Zbog potrage je bio blokiran promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini. Prema neslužbenim informacijama, žrtva je Zoran Grgić (62) iz Slavonskog Broda, bivši član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi, koji je povremeno davao sigurnosne analize i za Večernji list.
Zbog potrage je bio blokiran promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini. Prema neslužbenim informacijama, žrtva je Zoran Grgić (62) iz Slavonskog Broda, bivši član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi, koji je povremeno davao sigurnosne analize i za Večernji list.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Kako se doznaje, nešto iza 18 sati osumnjičeni je svojim vozilom prepriječio put Grgiću na cesti u Šušnjevcima, nakon čega je izašao iz automobila i pucao u njega. Pogođeni muškarac srušio se pokraj vozila, a napadač pobjegao. Unatoč pokušajima reanimacije, 62-godišnjak je preminuo na mjestu događaja.
Kako se doznaje, nešto iza 18 sati osumnjičeni je svojim vozilom prepriječio put Grgiću na cesti u Šušnjevcima, nakon čega je izašao iz automobila i pucao u njega. Pogođeni muškarac srušio se pokraj vozila, a napadač pobjegao. Unatoč pokušajima reanimacije, 62-godišnjak je preminuo na mjestu događaja.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Policija je potvrdila da je oko 18 sati na području općine Bukovlje došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Na terenu su bili županijsko državno odvjetništvo te interventna policija.
Policija je potvrdila da je oko 18 sati na području općine Bukovlje došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Na terenu su bili županijsko državno odvjetništvo te interventna policija.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/