FOTO Sve puno policije, cijelo mjesto pod blokadom: Ovo je mjesto užasa gdje je ubijen Zoran Grgić
U utorak poslijepodne u mjestu Šušnjevci kod Slavonskog Broda dogodila se pucnjava u kojoj je ubijen muškarac. Prema riječima svjedoka, cijeli je dan proveo u društvu poznanika na izletištu Ljeskove vode. Upravo taj muškarac, poznat policiji, sada je osumnjičen za ubojstvo.
Zbog potrage je bio blokiran promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini. Prema neslužbenim informacijama, žrtva je Zoran Grgić (62) iz Slavonskog Broda, bivši član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi, koji je povremeno davao sigurnosne analize i za Večernji list.
Kako se doznaje, nešto iza 18 sati osumnjičeni je svojim vozilom prepriječio put Grgiću na cesti u Šušnjevcima, nakon čega je izašao iz automobila i pucao u njega. Pogođeni muškarac srušio se pokraj vozila, a napadač pobjegao. Unatoč pokušajima reanimacije, 62-godišnjak je preminuo na mjestu događaja.