Otkriveni detalji iz kuće strave u Brčkom: Zna se identitet 19 mališana, neki su rođeni u Hrvatskoj

Regiju je šokirala vijest kada je u Brčkom u jednoj kući pronađeno 31 dijete, od kojih je najmlađe imalo tek nekoliko mjeseci. Šef policije Brčko distrikta Goran Pisić i v.d. glavnog tužitelja Tužiteljstva Brčko distrikta BiH Radmilo Ivanović, otkrili su najnovije detalje iz istrage o kući strave. Kako je rečeno tijekom konferencije, do sada je utvrđen identitet 19 mališana.

"Za 14 je utvrđeno na temelju osobnih dokumenata koje su imali ili koje su donijeli roditelji. A za petero djece imamo podatke tko su i što su na temelju izjava ostale djece koja su rekla kako se zovu, tko su im roditelji. Za preostalih dvanaestero djece još uvijek nemamo pouzdane podatke o kome se radi, tko su zaista oni. Imamo ime i prezime, ali ne znamo je li to zaista ta osoba, je li to odgovarajuće ime i prezime", rekao je tužitelj Ivanović. On je rekao da su u kući bile 23 djevojčice i osam dječaka, javlja Telegraf.rs.

"Za njih 18 je poznato mjesto rođenja. Njih šestero rođeno je u Italiji, u Hrvatskoj je rođeno petero, jedno je u Barceloni je rođeno dvoje djece, jedno u Francuskoj i u BiH je rođeno dvoje djece", rekao je Ivanović. Pisić je na početku rekao da je policija 25. veljače u 8 sati ujutro dobila prijavu građana, da se u gradu, ispred jedne stambene zgrade nalazi dezorijentirano maloljetno lice. "Policajci koji su izašli na mjesto događaja su utvrdili da se radi o maloljetnoj osobi i odmah je uključen radnik odjela za socijalnu zaštitu, nakon čega je uslijedilo koordinirano postupanje više službi", rekao je Pisić.

Podsjetimo, nakon stravičnog otrkića Hrvatski MUP izvijestio je da, prema preliminarnim informacijama dobivenima u kontaktu s kolegama iz policije Distrikta Brčko, šestero djece posjeduje hrvatske dokumente. Iako se prema dostavljenim identifikacijskim podacima navedena djeca ne vode kao nestala na području Republike Hrvatske, hrvatska policija obavit će provjere vjerodostojnosti dokumenata i identiteta djece, kao i sve druge potrebne provjere. Tužiteljstvo je dosad uhitilo osam osoba, a među uhićenima je i vlasnica kuće.