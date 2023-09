Radnik iz Srbije zatražio plaću za rad u restoranu! Zamislite dokle seže taj bizantijski bezobrazluk

Subota

26. 8. 2023.

Tužan dan za rusku aviokompaniju Aeroflot. Nakon 91 godine letenja pod imenom Aeroflot, ponos ruskog civilnog zrakoplovstva, prema riječima direktora Sergeja Aleksandrovskog, nalazi se pred kolapsom. Jednostavno, ljudi su prije nekoliko dana potpuno promijenili navike, nakon što se ljubitelj klasične glazbe, brzog tranzicijskog bogaćenja i paravojnih skupina i državnih udara, simpatični Jevgenij Prigožin nezgodno prizemljio zajedno s manjom skupinom kriminalaca i ubojica iz Wagnera, naglo je pao interes Rusa za ulazak u bilo kakvu letjelicu. Analitičari kažu da se sličan fenomen pojavio kada je propala ruska industrija proizvodnje čajeva, nakon što konzumaciju čaja nije preživjelo nekoliko stotina državnih neprijatelja.

Nedjelja

27. 8. 2023.

Nekoliko dana nakon misterioznog nestanka, Sergej Jakirović pojavio se na mjestu na kojem ga nitko osim jednog poduzetnika, duhovnika i karizmatika iz Međugorja nije očekivao, na klupi Dinama! U ovom strašnom času dok najbolji sinovi naše domovine, vlasnici autohtonih hrvatskih kolaca, lanaca i boksera čame u helenskim kazamatima, sretan kraj Sergejeve drame uveličali su njegovi dojučerašnji štićenici u koje se zaklinjao i za koje se bacao na glavu, igrači Rijeke. Razigrana zagrebačka mladež sa sjeverne tribine uveličala je spektakl poniznom i dostojanstvenom uspješnicom “Ubij Srbina, ubij tovara, ubij Riječanina, svakoga tko mrzi Dinamo”.

Ponedjeljak

28. 8. 2023.

Nevjerojatno je koliko neki novinari mrze Plenkija, mrze naš politički i ekonomski uspjeh kojem se divi cijeli svijet. Kako nemaju Plenkiju što prišiti jer je čovjek nepogrešiv, krenuli su na njemu najodanije vitezove poput skromnog i izuzetno stručnog Frane Barbarića, predsjednika Uprave HEP-a. Zamislite, otkrili su da je poneku od nekoliko desetaka nekretnina koje je stekao vrijednim i poštenim radom, štednjom i odricanjem, napravio bespravno i da je čak struju, nećete vjerovati, navodno priključio bespravno. E sada, ako ste doista povjerovali da bi takvog čovjeka Plenki postavio na tu dužnost, onda s vama nešto nije u redu. Uostalom, otkad je protuzakonito u Hrvatskoj bespravno graditi?

Utorak

29. 8. 2023.

Ovaj put ništa nismo htjeli prepustiti slučaju. Najprije je policija na obavijesni razgovor pozvala roditelje razigranih plavih dječaka s maksimirskog sjevera, kako bi saznali koji od njih namjeravaju put Praga na utakmicu protiv Sparte, na koju nisu pozvani. Tako se doznalo da ih se 68 sprema riskirati život u Češkoj, gdje bi se premlaćujući lokalni živalj žrtvovali za “sveto ime to, sveto ime Dinamo”. Nakon što su momcima prtljažnike natrpali sendvičima s parizerom i dvojnim C, policajci su zasukali rukave i otišli u kamp u Živogošće, gdje su u žicu ogradili točno 68 čeških državljana, koje čuvaju za eventualnu razmjenu za naše junake ako ih Česi budu tretirali poput zlih Grka. Predstavnik zarobljenih Čeha izjavio je da se ne žali na tretman u kampu u Živogošću, dodavši: “Jsme Češi, nebojime se!”

Srijeda

30. 8. 2023.

Podno Biokova simpatični vlasnici bespravno sagrađenih vila i uzurpatori pomorskog dobra ovih dana ne spavaju mirno. Otkad je dubrovački matematičar Igor Legaz prvom ustaničkom motornom pilom za kamen prepilio zid i pustio Hrvate ponovo na more sinje, nakon čega se odmetnuo u hajduke i za sobom poveo stotine istomišljenika ulogorivši se na Biokovu, počele su akcije koje su uzbunile Makarsku rivijeru. Tako je Mate iz Mostara prijavio da su mu Legazovi bojovnici u more pobacali željeznu ogradu kojom je ogradio pristup plaži: - Zamislite, đubretu matematičarskom zasmetalo što sam ogradio ni 150 metara plaže za svojih 100 gostiju, koliko ih se odmara u moja 44 apartmana koja sam bespravno sagradio, a koje mi je dobra i poštena Anka Mrak Taritaš zemanile legalizirala.

Četvrtak

31. 8. 2023.

Daš Srbinu posao, daš mu da se uz rad koji put i okupa, daš mu da gleda naše more, da šeta našom obalom, da diše naš čisti zrak i lik ti, naravno, zabije nož u leđa! U metaforičkom smislu, upravo se to dogodilo vlasniku restorana na Lopudu. Naime, radnik iz agresorske Srbije, kojem je naš naivni državljanin omogućio sve nabrojeno, nećete vjerovati, zatražio je plaću za rad u restoranu! Zamislite dokle seže bizantijski bezobrazluk. Sve mu daš, a on te traži da mu još i platiš što radi i kupa se. U samoobrani, naš je domoljub samo malo prebio Srbina i, normalno, žandari su ga zatvorili i u lance okovali. Jesmo li se za to borili?

Petak

1. 9. 2023.

Dogodilo se ono što se moralo dogoditi kada policija ne radi svoj posao. Nakon što su Legazovi hajduci u nekoliko dana više puta upadali i rušili ograde oko lažnih privatnih plaža, narod Makarske rivijere, krenuo je u hajku na Biokovo gdje traju borbe s legazovcima. Predsjednik Udruge legaliziranih apartmandžija Marinko s čuke ispod Svetog Jure, dao je ekskluzivnu izjavu našem ratnom reporteru: - Najprije smo godinama drhtali dok nam nisu legalizirali naše bespravne objekte, pa smo godinama potplaćivali lokalnu vlast da okrene glavu od naših protupravnih radnji, i sada, kada je sve konačno došlo na svoje i kada radimo što nas je volja, pojaviše se ovi odvratni poštovatelji zakona i glupe ideje da plaže pripadaju svim građanima. Pa di toga ima!?