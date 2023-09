Sergej Jakirović: Nećemo dopustiti da gaze Dinamo

Jutro nakon Dinamova posrtaja u kvalifikacijama za Europsku ligu, Maksimir je okupalo sunce. Sergej Jakirović nije izgledao kao da je probdio noć. No, sigurno je sve ove sate nakon sraza u Pragu razmišljao o tome što je mogao napraviti drukčije. Prvi put Dinamo će igrati u Konferencijskoj ligi, a ove godine u skupini C s Viktorijom, Astanom i Ballkanijem.

- Dobili smo nekoliko zanimljivih suparnika, skupinu možemo proći. Naravno, u svakoj ćemo utakmici to morati potvrditi. Možemo biti zadovoljni. Nadam se da nećemo imati problema s ozljedama igrača i da ćemo skupiti snage da budemo na maksimalnoj razini - istaknuo je Jakirović.

Vjerujmo sucima!

A onda je uslijedilo pitanje o danu prije koji će ga još dugo peći. U čemu se pogriješilo u pripremi za utakmicu i trebaju li Dinamu pojačanja?

- Nismo dobro igrali na početku utakmice, predaleko smo stajali od igrača. Napravili smo tri prekršaja, nismo ulazili u duele. I dogodilo nam se najgore, primili smo pogodak na samom početku. To je Sparti bio poticaj. Pri 2:0 imao sam ideju što raditi, dobili smo impuls rotacijom. Šteta zbog Ljubičićeva zicera, šteta što nismo zabili. Mislim da bismo ih tako 'resetirali'. Nekako smo se vratili preko Baturine, dominirali, ali nismo bili konkretni u zadnjoj trećini terena. Žao mi je što suci nisu gledali situaciju s Brunom Petkovićem. No treba vjerovati sucima - rekao je Jakirović.

Spomenuli ste Petkovića, kakva je situacija s njim, ostaje li ili odlazi?

- Jutro poslije utakmice normalno je odradio regeneracijski trening. S nama je, u statusu kapetana, maksimalno pozitivan. Ne znam što se može dogoditi - kazao je Jakirović, sigurno razmišljajući o ponajboljem igraču plavih do sinoćnjih kasnih sati kada je u pola noći završio prijelazni rok.

Jeste li razgovarali s nekim iz uprave kluba?

- Razgovaramo svakodnevno, imamo sastanke, vrtimo, tražimo... Kada se Dinamo pojavi, velika su očekivanja, a igrači su poskupjeli. Nije lako dovesti one koji su nama dostupni. Trudimo se, nadam se da ćemo do 4. rujna, kada moramo poslati popis igrača za Europu, uspjeti dovesti pojačanja.

Jesu li to već neka imena koja su se pojavljivala u medijima, Hannes Wolf, Koray Gunter...?

- Za Wolfa ne znam, ali on sigurno nije opcija, Gunter se tek u petak pojavio kao opcija. No, vidjet ćemo što će biti s njim, s obzirom na to da i on ima još nekoliko ponuda.

Za Dinamo je utakmica s Osijekom posebno važna?

- Svaka je važna. Nemamo vremena za plakanje i kukanje. Ovo je novi dan, moramo izvući pouke i dobro se pripremiti, izabrati momke koji će imati dobru energiju i svježinu za nešto napraviti u Osijeku. Čeka nas jako dobar suparnik koji postiže jako puno pogodaka, ali isto tako i puno prima. Naravno, Opus arena bit će rasprodana. Ako mislimo nešto uzeti, morat ćemo biti maksimalni. Ako mislimo uhvatiti priključak s vrhom ljestvice, u svakoj utakmici moramo ići po tri boda.

Igrači su razočarani

U kakvom je stanju momčad nakon utakmice sa Spartom?

- Dečki su razočarani, to je jasno. Bio je to težak poraz, primili smo četiri pogotka, ne treba bježati od istine. Želim da sve to bude puno bolje i puno odgovornije, posebice u obrani. No, već nakon sastanka moramo ići dalje. Pali smo, ali nećemo dopustiti da nas gaze. Ja prvi moram tako razmišljati, nema šanse da se predamo. Gledamo pozitivno i okrećemo se prvenstvu.

Može li vas Osijek nečim iznenaditi?

- Osijek ima nekoliko jako dobrih individualaca, Lovrića, Caktaša, Miereza, koji jednim potezom mogu riješiti utakmicu. Morat ćemo biti maksimalno oprezni. Pripremit ćemo se kao i za svaku utakmicu. Nadam se da ćemo biti na puno višoj razini nego u susretu sa Spartom.

Hoće li biti naglaska na obrambenim prekidima?

- Dosta smo vježbali obrambene prekide, no mi smo u odnosu na Spartu u tome jednostavno inferiorni. Osmorica njezinih igrača viši su od 190 centimetara, mi imamo Dinu Perića i Brunu Petkovića, a svi ostali su izrazito niski. Čak smo se u nekim situacijama i dobro branili. Primili smo pogodak, ali smo prvo mi njima zaprijetili. Nismo imali previše prekida da bi do izražaja došao taj naš napad - zaključio je Sergej Jakirović.