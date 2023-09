Milanović odgovorio Plenkoviću: 'Misli da može prodavati maglu onima koji ne koriste mozak'

Predsjednik Zoran Milanović iz Požege se obratio medijima. Govoreći o izborima, kazao je kako se nada da će se oni ponovno održavati svake četiri godine te kako bi to bilo dobro. Na pitanje što misli o tome da se na isti dan održavaju europarlamentarni i naši izbori, odgovorio je: "Bože sačuvaj. Nikako. To su dva tipa izbora".

Premijer Andrej Plenkoviću ocijenio je Milanovićevu tezu da HDZ izbore prilagođava sebi nesuvislom, a predsjednik na to odgovara: "Nemam ja nikakve nesmislene teze. Moje rečenice mogu biti istinite ili neistinite, a ne nesuvisle. On sa svojih sto riječi hrvatskog misli da može prodavati maglu onima koji ne koriste mozak".

Komentirao je i situaciju oko Hrvata uhićenih u Grčkoj. "Grliću mozak ne može biti konzistentan dvije sekunde. Ne bi rekao da sam naljutio grčke suce jer su objektivi i to je sjajno pravosuđe, to je rekao. Također, Milanović se osvrnuo na navode da Hrvati mogu biti u pritvoru i do 18 mjeseci.

"18 mjeseci pritvora? Što se mora dogoditi da se odluči hoće li ih optužiti ili ne? 18 mjeseci imaju trajanje pritvora protiv običnih huligana. Probajte u hrvatskoj donijeti takav zakon. Huligani. Nisu to talibani, to su barabe koje treba suzbiti. Prošetajte Zagrebom i vidjet ćete milijardu grafita kojima se bezobrazno uništava tuđa imovina. Ide li se u pritvor za to? Huligani su tipovi koji štete prije svega sami sebi", kaže.

Govoreći o ministru Gordanu Grliću Radmanu, Milanović je istaknuo: "Nema stida. Došao je na poziciju ministra i presretan je. Jedino imenovanje ambasadora dogodilo se na Plenkovićev prijedlog prema meni, tako to mora funkcionirati".

