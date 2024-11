Osumnjičeni ubojica Zeničanina uhićen je na dan ubojstva, ali zbog drugog zločina! Nakon par dana uslijedio je šokantni preokret

Glavni osumnjičenik za ubojstvo Amara Sofića (34) iz Zenice u BiH je 23-godišnji Jure U., doznajemo neslužbeno. Karlovčanin koji je stari znalac, kao i njegova ekipa, karlovačke policije i koji je do sada sakupio impresivan 'staž' boravka po zatvorima radi niza kaznenih djela; od nanošenje teških tjelesnih ozljeda do silnih krađa. Kako je policija i pojasnila navodeći tijek istraživanja kaznenog djela ubojstva Amara, 31-godišnjakinja koja je lažnim kupoprodajnim ugovorom, koji je krivotvorio 43-godišnjak, prenijela ukradeni BMW s Amara Sofića na sebe, naknadno je policiji priznala to kazneno djelo, ali i na koji je način nesretni mladić skončao život, te tko je odgovor za to, ali i na koji su način nesretnog mladića i zašto 'uzeli na zub'. Pojasnila je i svoju ulogu u čitavoj priči.

Tada je postalo jasno, neslužbeno doznajemo, da je karlovačka policija Juru U. već držala u zatvoru već 11. studenoga, kada je prijavljen nestanak Amara Sofića i kada je, postalo je kasnije jasno i brutalno ubijen, ali zbog drugog kaznenog djela koje je tih dana, a vezano uz ubojstvo Zeničanina, 23-godišnjak počinio, a ima veze i sa 31-godišnjakinjom upletenom u priču. Toga ga je kobnog 11. studenog, naime, prijavila policiji jer ju je tukao i prijetio joj da će joj zapaliti stan.

U večernjim satima 11. studenog, u stanu u gradskoj četvrti Dubovac u Karlovcu, muškarac je fizički napao ženu i pritom je lakše ozlijedio nakon čega joj je prijetio da će zapaliti stan. Muškarca se također sumnjiči za počinjenje kaznenih djela krađe. Naime, 7. studenog iz trgovine u sklopu trgovačkog centra u gradskoj četvrti Zvijezda u Karlovcu otuđio je razne artikle u vrijednosti 140 eura dok se 23-godišnjaka i maloljetnika sumnjiči da su 6. rujna iz trgovine u sklopu trgovačkog centra u gradskoj četvrti Zvijezda u Karlovcu otuđili odjevne predmete i drugo u vrijednosti 623 eura - priopćila je policija 14. studenog, vezano za kaznena djela koja je pripisala Juri U. još 11. studenog kada je predan pritvorskom nadzorniku i kada je ostao u jednomjesečnom pritvoru.

Zbog teškog ubojstva na ovako okrutan način, za koji ga sada sumnjiči policija, čeka ga daleko duži boravak u zatvoru.

Istraga je pokazala da je ta žena 11. studenog iskoristila krivotvorinu u stanici za tehnički pregled radi prijenosa vlasništva, u čemu je uspjela dovevši stanicu u zabludu. Policija je utvrdila da je prethodno tog dana saznala za ubojstvo, a to nije prijavila. Kaznenu prijavu protiv 23-godišnjaka i 31-godišnjakinje policija je podnijela Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu, dok će kazneu prijvu protiv 43-godišnjaka zbog krivotvorenja ugovora biti podnesena općinskom tužiteljstvu.

>> VIDEO Oduzeto skoro 50 kilograma droge, tri osobe predane pritvorskom nadzorniku