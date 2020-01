Ostao bez 11 milijuna eura osvojenih na novogodišnjoj lutriji

Dobitnik jackpota u iznosu od 70 milijuna turskih lira (više od 11 milijuna eura) na novogodišnjoj lutriji za 2019. i nije bio toliko sretan jer se nije javio na vrijeme za preuzimanje nagrade pa je ostao bez novca.

Naime, dobitnik se trebao javiti u poslovnicu do 17 sati 31. prosinca 2019., no kako to nije učinio dobitak je poništen, a novci vraćeni turskome Ministarstvu financija, piše Daily Sabah.

Misteriozni dobitnik izazvao je velik interes turske javnosti te dospio i na naslovnice jer se nije odazivao javnim pozivima da podigne nagradu koja je izvučena 31. prosinca 2018. godine.

Po riječima dužnosnika Turske lutrije, koji ističu da dobitnik više i nema pravo na podizanje premije, ovo je prvi put da netko nije preuzeo dobitak.

Premija novogodišnje lutrije u Turskoj je za 2020. godinu iznosila 80 milijuna turskih lira ili oko 13 i pol milijuna eura.