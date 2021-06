Osječki doktor poslao poruku Dalmatincima: Učinite to ako želite da vam dođu gosti

Epidemiološka situacija s koronavirusom sve je bolja, no interes za cijepljenje sve je manji. O važnosti cijepljenja govorio je prof. Domagoj Drenjančević s Klinike za infektologiju KBC-a Osijek.

- Broj hospitaliziranih je sve mani, pala je brojka na ispod 10. Mi već više dana nemamo preminulih, ovi koji su hospitalizirani dobro se oporavljaju. Što se tiče novooboljelih i njih je svakim danom sve manje. Generalno gledano - situacija se razvija u pozitivnom smjeru što je vjerojatno posljedica cijepljenja populacije, istaknuo je prof. Drenjančević za HRT.

Kaže kako je nužno osvijestiti ljudima nužnost cijepljenja s obje doze.

- Samo obje doze cjepiva garantiraju onaj postotak zaštite koji je definiran i provjeren studijama. Jedna doza nije dovoljna s izuzetkom onih koji su preboljeli covid-19 i cijepili se s jednom dozom - kod njih je imunost sigurno duža no to neće biti dovoljno u slučaju potrebe za nekim aktivnijim društvenim životom. Mislim i da ljude treba osvijestiti u tom smjeru jer ako se ne budu cijepili s obje doze normalizacija života bit će puno teže izvediva. Za sve one aktivnosti koje smo prije korone provodili - druženja i putovanja - bit će nužna procijepljenost s obje doze, poručio je.

Imao je poruku i za tri dalmatinske županije (Zadarska, Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska)koje imaju najnižu procijepljenost, a koje praktički "žive od turizma".

- Cijepite se ako želite da vam dođu gosti! Ako želite uspješnu turističku sezonu onda morate ponuditi jedan okvir u kojem će se turisti osjećati sigurno. Da bi se oni osjećali sigurno moraju znati da je u mjestu u koje dolaze cijela populacija procijepljena. Sami turisti koji dolaze u naše krajeve moraju ispuniti uvjete za putovanje, testiraju se ili su cijepljeni s obje doze, dakle sigurni su za kontakte. Ako dolaze u krajeve u kojem stanovništvo nije dovoljno procijepljeno, neće se osjećati sigurnima. Trebali bi svi zajedno težiti onom postotku procijepljenosti koji je dovoljan da steknemo imunost zajednice, naglasio je.

Kaže da je za kolektivnu imunost dovoljno 70% cijepljenih građana, tome treba težiti. Na pitanje voditeljice trebamo li se na jesen pribojavati četvrtoga vala odgovorio je da uvijek postoji opasnost od toga ali treba biti optimističan.

- Ja osobno mislim da je pred nama jedan dobar period, treba na to optimistično gledati. Doduše to smo mislili i prošle godine u ovo vrijeme pa nam se onda odgodio jedan teži period u studenom i prosincu. Ali tada nismo imali cjepivo kao jedan od glavnih alata u borbi protiv virusa. Sada je situacija puno bolja. Od uvođenja cjepiva situacija je takva da je među onima koji su se cijepili makar jednom dozom cjepiva, postotak onih koji su oboljeli bio mali, istaknuo je.

Kaže kako službenih smjernica o tome koliko ćemo se puta u budućnosti morati - nema.

- Brojne varijacije virusa su razlog zašto se moramo cijepiti svake godine, sezonski. Tako je s gripom. Hoće li tako biti i s koronavirusom koji se ipak razlikuje od virusa gripe, pokazat će vrijeme, poručio je prof. Drenjančević.

Odgovorio je i na pitanje koje je stručnjacima prije neki dan postavio predsjednik Zoran Milanović - zašto je stopa smrtnosti u Hrvatskoj visoka.

- Teško je to reći. Ako gledate opću svjetsku smrtnost, onda taj očekivani mortalitet i nije tako visok. Ako uzmete tu relaciju ispada da je umrlo ispod 3% populacije kod kojih je testiranjem utvrđen virus. Ako gledate apsolutne brojke - 8 tisuća umrlih na našu populaciju je značajna brojka. Kada to stavite u korelaciju na milijun stanovnika, to može zvučati loše. Ali kada gledate Europsku uniju mnoge zemlje u našem okruženju imaju gore brojke. Da bi mogli sa sigurnošću utvrditi kolika je smrtnost, trebalo bi gledati više faktora, smrtnost s obzirom na dob, druge bolesti, po kojim kriterijima su druge zemlje prijavljivale svoje brojke. Teško je sada spekulirati jesu naše brojke više ili niže, objasnio je.