Osijek objavio rat komarcima: Grade centar za 6,1 milijun eura, jedinstven u Hrvatskoj

Po uzoru na slične centre u Europi u Osijeku je počela provedba projekta “MOSQUITOLAB” u okviru kojeg će biti sagrađen Centar za kontrolu komaraca. Riječ je o projektu prekograničnog programa Interreg VI-a Mađarska – Hrvatska 2021. – 2027. koji će omogućiti razvijanje inovativnih metoda za smanjenje populacije komaraca, a time i znatno poboljšati kvalitetu života građana.

– Ovaj Centar i oprema koja će se koristiti u laboratorijima bit će jedinstveni u Hrvatskoj. Centar će biti umrežen sa sličnim centrima diljem Europe i svijeta – kaže ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.

Projekt “MOSQUITOLAB” vrijedan je 6,1 milijun eura, a 80 posto sufinancira se iz EU fondova. Na trošak gradnje Centra ide 2,7 milijuna eura, dok će preostali dio sredstava biti utrošen za nabavu najmodernije opreme.

– Centar će biti iznimno suvremeno opremljen, a imat će odjel za proizvodnju sterilnih komaraca te odjel za molekularnu dijagnostiku, koji je temeljni preduvjet za funkcioniranje ovakvog sustava. Radit ćemo i na suzbijanju naših običnih, poplavnih komaraca. U Centru će biti zaposleno desetak stručnjaka koji će raditi na tim poslovima – rekla je Vuković.

Pojašnjava kako će osnovni cilj ustrojavanja i rada Centra biti svesti broj invazivnih komaraca na najmanju moguću mjeru i to svakako uz potporu službe za dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju Nastavnog zavoda, koja provodi kontinuirani monitoring. Upravo zato će se raditi i na stvaranju invazivnih sterilnih komaraca, što će u konačnici rezultirati smanjenjem ukupnog broja takve vrste komaraca. Koliko je to važno, govori i činjenica da su invazivni komarci prenosioci brojnih bolesti koje ugrožavaju živote građana poput groznice Zapadnog Nila, malarije… Prema riječima Vuković, bolesti koje prenose komarci na prvom su mjestu po smrtnosti u svijetu.

– To samo govori koliko je važan ovakav centar za živote svih građana. Invazivni komarci dolaze s ljudima koji putuju. Važno je u što većoj mjeri suzbiti te invazivne komarce. Monitoring se već provodi postavljanjem klopki, prebrojavanjem komaraca te njihovom identifikacijom, ali to nije dovoljno. Ako uspijemo staviti pod kontrolu razmnožavanje invazivnih komaraca, spriječit ćemo niz dodatnih problema, uključujući potrebu za čestim kemijskim tretmanima, koji nikada nisu bez potencijalnih posljedica za okoliš. Time ćemo smanjiti kemijski utjecaj na prirodu i osigurati ekološki prihvatljivije uvjete života – pojašnjava Vuković.

Kaže da se godinama bilježi pojava invazivnih komaraca na području Hrvatske, a time i pojava bolesti kao što su groznica Zapadnog Nila. Klimatske promjene uzrokuju to da nam se vrlo invazivne vrste komaraca koje prenose ozbiljne bolesti sve više približavaju pa čak i trajno naseljavaju.

Usporedo će se raditi i na tome da se u što većoj mjeri suzbije broj poplavnih komaraca iako će njih, kako kaže i Vuković, uvijek biti. Jedno od njihovih glavnih staništa je zaštićeni park prirode Kopački rit sa svojim močvarama i šumama, gdje nije dopušteno tretiranje komaraca svim i svačim. Upravo se zato u Osijeku i tom dijelu Hrvatske bilježi velik broj komaraca tijekom ljetnih mjeseci. U Kopačkom ritu obitava više od 20 vrsta poplavnih komaraca koji znaju tijekom noći preletjeti i po sedam kilometara. To dokazuje koliko je važno tretirati komarce na širem području. Centar će imati i snažnu znanstveno-istraživačku komponentu, koja je iznimno važna jer će omogućiti edukaciju i stručno usavršavanje brojnih biologa u području kontrole komaraca.

– U Centru ćemo raditi na suzbijanju poplavnih komaraca, ali i koristiti iskustva drugih koji se već bave tim problemom. Komarce nikada nećemo istrijebiti, ali želimo omogućiti građanima da ljeti mogu normalno živjeti i izaći iz svojih stanova i kuća – zaključila je Vuković.