Popularna alternativa mlijeku ima skrivene nedostatke: Evo zašto ovaj napitak ne biste trebali konzumirati ujutro

Mnogi ljudi danas odlučuju zamijeniti kravlje mlijeko raznim biljnim alternativama, poput zobenog, bademovog ili sojinog mlijeka. Razlozi za to mogu biti različiti, od prehrambenih i zdravstvenih, do etičkih ili ekoloških, a ove alternative sve se češće pojavljuju na policama trgovina i u svakodnevnoj prehrani. No, stručnjaci su otkrili da jedna popularna alternativa mlijeku ima negativne utjecaje na zdravlje kojih mnogi možda nisu svjesni te su upozorili da pijenje tog napitka ujutro možda nije najbolja ideja.

Zobeno mlijeko, koje je bez mliječnih proizvoda i na biljnoj bazi, poznato je po tome što je bogato vlaknima i izvor je kalcija i vitamina D, koji su bitni za zdravlje kostiju. Međutim, dijetetičari i zdravstveni stručnjaci primijetili su da zobeno mlijeko sadrži više ugljikohidrata, dodanih šećera i ulja od drugih biljnih mlijeka, uključujući bademovo, još jednu popularnu alternativu. Stručnjaci su otkrili da neke komponente mogu imati negativan utjecaj na zdravlje, prenosi Daily Express.

"Kava sa zobenim mlijekom može biti dio zdrave prehrane, ali sam po sebi nije nutricionistički potpun. Iako mogu pružiti nešto vlakana, većina takvih kava ima malo proteina i masti, a to su dva hranjiva sastojka koja pomažu u stabilizaciji šećera u krvi i održavaju vas sitima", objasnila je dijetetičarka Melissa Rifkin za Parade. Dijetetičarka Nour Zibdeh također je podijelila da zobeno mlijeko, budući da ima visok udio ugljikohidrata, može uzrokovati nagli porast razine šećera u krvi ako se konzumira ujutro, što nije slučaj s "običnim" mlijekom jer ono sadrži proteine ​​i masti koji uravnotežuju njegov prirodni sadržaj šećera.

Zibdeh je objasnila i da zobeno mlijeko ima malo proteina i masti te dovodi do većih skokova šećera u krvi. Francuska biokemičarka i autorica Jessie Inchauspé, poznata i kao "Božica glukoze", također je govorila o nedostacima zobenog mlijeka. U intervjuu s američkom poduzetnicom Marie Forleo iz 2024. godine Incauspé je usporedila pijenje zobenog mlijeka s pijenjem škrobnog soka jer zobeno mlijeko dolazi od zobi, zob je žitarica, a žitarice su škrob.

Stoga, konzumacija napitka s visokim udjelom glukoze dovest će do velikog skoka glukoze u krvi. Iako je to slučaj sa zobenim mlijekom, to ne znači da ga morate potpuno izbaciti iz prehrane. I dalje postoje načini da uživate u zobenom mlijeku, a da pritom imate na umu što dijetetičari kažu. Za one koji uživaju u kavi sa zobenim mlijekom, dobar je način za uravnoteženje razine šećera u krvi kombiniranje napitka s hranom bogatom proteinima, poput jaja ili grčkog jogurta.