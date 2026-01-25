Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKA NESREĆA

Nova smrt na cesti: Muškarac poginuo u nesreći kod Knina

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
25.01.2026.
u 17:01

Zbog provođenja policijskog očevida promet je od 15.50 sati na toj dionici ceste otežan te se odvija uz privremenu regulaciju.

U poslijepodnevnim satima danas, 25. siječnja, oko 15.20 sati, na raskrižju državnih cesta D1 i D59 u blizini Pađena dogodila se teška prometna nesreća s tragičnim ishodom, u kojoj je smrtno stradao muškarac.

Na teren su odmah izašle sve hitne službe, a prema zasad dostupnim informacijama u nesreći je sudjelovalo jedno vozilo. Zbog provođenja policijskog očevida promet je od 15.50 sati na toj dionici ceste otežan te se odvija uz privremenu regulaciju. O nesreći je obaviješten zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku, a policijski očevid je u tijeku.

Ključne riječi
smrtni slučaj prometna nesreća Šibenik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!