Nova smrt na cesti: Muškarac poginuo u nesreći kod Knina

U poslijepodnevnim satima danas, 25. siječnja, oko 15.20 sati, na raskrižju državnih cesta D1 i D59 u blizini Pađena dogodila se teška prometna nesreća s tragičnim ishodom, u kojoj je smrtno stradao muškarac.
Na teren su odmah izašle sve hitne službe, a prema zasad dostupnim informacijama u nesreći je sudjelovalo jedno vozilo. Zbog provođenja policijskog očevida promet je od 15.50 sati na toj dionici ceste otežan te se odvija uz privremenu regulaciju. O nesreći je obaviješten zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku, a policijski očevid je u tijeku.
