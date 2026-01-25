DP proziva Pavličeka, on optužuje Penavu, a novca nema

Iako svi Vukovar nazivaju "svetinjom" čija dobrobit mora biti iznad svega, razmirice i prepucavanja između dviju tamo vodećih političkih opcija – bivše DP-ove i sadašnje HS-ove – nikako da prestanu. Svako malo čuju se nova prozivanja i optužbe. Tako se između Ivana Penave, predsjednika DP-a i bivšeg gradonačelnika Vukovara, koji je sad i dio vlasti na nacionalnoj razini, te Marijana Pavličeka, predsjednika HS-a i sadašnjeg vukovarskog gradonačelnika, kao i istaknutijih članova obiju tih stranaka, stalno razmjenjuju teške riječi. I jučer je bilo tako.

Kićenje tuđim projektima

Najprije je na temu aktualne situacije u gradu ujutro konferenciju za medije sazvao DP, a govornici su bili potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, predsjednik vukovarskog DP-a Dario Tišov i zamjenik vukovarsko-srijemskog župana te predsjednik DP-a Vukovarsko-srijemske županije Darko Dimić. Prema njihovim riječima, koje je prenijela Hina, s dolaskom Pavličeka na čelo grada stao je svaki razvoj.

– U proteklih šest mjeseci, otkako je Pavliček na čelu Vukovara, nema nikakvih novih projekata i svaka njegova konferencija za novinare svodi se na prozivke kako je za sve uvijek kriv netko drugi. Smanjenju plaća zaposlenih u gradskoj upravi i institucijama prethodilo je povećanje plaća nekih direktora, a profitabilna djelatnost naplate parkinga vratila se u gradsku tvrtku Komunalac, čime se grad odrekao oko pola milijuna eura prihoda godišnje. Pri primopredaji vlasti na računu grada bilo je oko tri milijuna eura namjenskih sredstava i oko 900 tisuća nenamjenskih. O tome postoji i službeni akt o primopredaji. Kada je riječ o financijama grada, aktualni gradonačelnik ne govori o drugim prihodima grada tijekom cijele protekle godine – kazao je Tišov dodajući da je Grad Vukovar donio i niz drugih mjera na štetu Vukovaraca, poput ukidanja besplatnih vrtića, povećanja cijene gradskog prijevoza... Dimić je zatim podsjetio da je u vrijeme DP-ove vlasti u Vukovaru realizirano niz projekata, što je dokaz da je bivša gradska vlast radila kvalitetno, a Pavličeka je optužio da se sad hvali prezentiranjem projekata koje je osmislio DP. Vlajčić je uz isticanje da Vlada vodi računa o ravnomjernom razvoju cijele Hrvatske, također "opalio" po Pavličeku.

– Tijekom proteklih godina u pet slavonskih županija realizirano je 165 tisuća projekata vrijednih pet milijardi eura. Realizirano je i niz projekata, ili su u tijeku, koji mijenjaju vizuru Vukovara. U isto vrijeme svjedočimo prozivkama i nekorektnim napadima gradonačelnika. Aktualna gradska vlast hvali se projektima za koje nije ni prstom maknula, ali će biti prva kada se bude rezalo vrpce – izjavio je Vlajčić.

DP-ovo prodavanje magle

Sat vremena kasnije konferenciju za medije posvećenu poslovnim rezultatima Vukovarskog vodotornja održali su vukovarski gradonačelnik Pavliček, njegov zamjenik Filip Sušac i direktorica Vukovarskog vodotornja Mirela Janković. Pohvalili su se da je tijekom prošle godine Vodotoranj posjetilo 133.219 posjetitelja, što je u odnosu na godinu prije porast od 12%, te da je od početka rada, 30. listopada 2020., zabilježeno više od 570 tisuća posjetitelja.

– Turistički rezultati Vukovara sve su bolji. U prošloj smo godini imali pet posto više dolazaka i noćenja u odnosu na prethodnu godinu – kazao je Pavliček. Nešto kasnije se, kako prenosi Hina, referirao i na optužbe DP-a kazavši da su "gospoda" iz DP-a financijski dotukla grad ponašajući se kao pijani milijarderi nesavjesno trošeći gradski novac. Naveo je primjer ugovora s odvjetnikom iz Samobora kojem je jedno sudsko ročište plaćalo 25 tisuća eura. Ustvrdio je da je na računu Grada više od tri milijuna strogo namjenskih sredstava, dok onih nenamjenskih nema.

– Činjenica je da Grad nema novca, a glavni krivac tome je Penava i njegovo nesavjesno trošenje gradskog novca. To što ekipa iz DP-a priča je klasično prodavanje magle likova koji su izgubili izbore i radi kojih imamo sve te troškove. Još ćemo dugo osjetiti njihovo nesavjesno trošenje novca, a ja ću godinu i pol mandata potrošiti na saniranje Penavinih brljanja – izjavio je Pavliček.