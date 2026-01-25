Hrvati koje je u Americi okovao snijeg: Najviše nas brine hoćemo li se sutra moći vratiti u Hrvatsku

Snažan zimski olujni sustav zahvatio je gotovo cijelu Sjevernu Ameriku i donio prizore koji podsjećaju na klasične američke zimske katastrofe: prazne autoceste, zaleđene piste, kolone vozila zatrpanih snijegom i gradove koji su se preko noći pretvorili u tihe, bijele krajolike.

Polarni zrak s Arktika spustio se duboko prema jugu kontinenta, dok se nad istočnom obalom razvila snažna ciklona koja je donijela snijeg, ledenu kišu i jake udare vjetra. Meteorolozi upozoravaju da je riječ o jednoj od najopasnijih zimskih kombinacija: mećave na sjeveru i Srednjem zapadu, ledena kiša u prijelaznim zonama te nagli pad temperature u dijelovima zemlje koji rijetko doživljavaju zimu.

Deseci milijuna Amerikanaca suočeni su s otkazanim letovima, zatvorenim školama i uredima te nestancima struje. Vlasti pozivaju građane da ne putuju ako nije nužno. U pojedinim saveznim državama proglašeno je izvanredno stanje, a energetske kompanije upozoravaju da će obnova mreže biti otežana zbog leda koji se nakuplja na vodovima i drveću.

Razgovarali smo s Hrvatima u gradovima koje je oluja najteže pogodila. New York: Wall Street miruje, ali grad koji nikad ne spava i dalje radi New York, globalni financijski centar i simbol kapitalizma, danas je formalno mirniji – nedjelja je i Wall Street je zatvoren. No grad koji „nikad ne spava“ ni u oluji ne prestaje funkcionirati. Dok burza miruje, sektori koji tradicionalno rade vikendom nastavljaju s poslovanjem, unatoč snijegu i ledu.

Tržište luksuznih nekretnina, koje je u New Yorku često najaktivnije upravo vikendom, i danas je bilo živo. Ante Jakić, agent za nekretnine s Manhattana, kaže da su ozbiljni kupci iskoristili loše vrijeme za diskretna razgledavanja. „Nedjelja je obično moj najjači dan. Danas su ozbiljni kupci iskoristili oluju da pogledaju neke od najekskluzivnijih stanova. Pokazivao sam penthouse čija se cijena kreće između 10 i 25 milijuna dolara“, rekao je.

Unatoč oluji, u kongresnom centru Javits Center ovog se vikenda održava veliki međunarodni Travel Show, na kojem sudjeluje i petnaestak izlagača iz Hrvatske – turističke zajednice, hoteli i agencije. Posjećenost je u nedjelju slabija nego u subotu, no hrvatski izlagači i dalje održavaju sastanke i razgovaraju s rijetkim posjetiteljima. „Najviše nas brine hoćemo li se sutra moći vratiti u Hrvatsku. Puno letova je već otkazano ili odgođeno“, kaže jedan od izlagača, dok snijeg i led otežavaju promet na zapadnoj strani Manhattana.

Philadelphia: 30 centimetara snijega i dječji smijeh na sanjkama

U Philadelphiji je palo oko 30 centimetara snijega. Promet je paraliziran, dio gradskih službi ne radi, a ulice su gotovo puste. Ipak, neki su oluju pretvorili u zimski izlet. Jason Rukavina, pripadnik hrvatske zajednice u Philadelphiji, odveo je sina na sanjkanje. „Ovdje rijetko imamo ovako dobar snijeg. Moj sin Lyle je uzbuđen, iako je jako hladno“, rekao je.

Cleveland: zimska mećava ispraznila grad, vjernici unatoč svemu na misi

Cleveland, na obali jezera Erie i jedno od povijesnih središta hrvatske dijaspore, pogođen je fenomenom lake-effect snow, kada hladni zrak iz Kanade prelazi preko jezera i stvara guste mećave. Boris Lovrinović bio je jedan od rijetkih koji je, kao i svake nedjelje, otišao na hrvatsku misu u crkvu Saint Paul Croatian Church. U crkvi je bilo svega petnaestak ljudi – inače su klupe pune.

„Ceste su bile gotovo prazne. Povratak kući bio je brz jer automobila gotovo da nije bilo, ali je bilo jako sklisko“, kaže. Po povratku kući dočekao ga je tipičan zimski zadatak – čišćenje snijega ispred kuće i prilaza. „Jezero Erie je prekriveno snijegom. To je rijedak prizor i pokazuje koliko je hladno“, dodaje.

Nashville: jug Amerike pod snijegom, stabla pucaju pod težinom

Polarni val zahvatio je i jug Sjedinjenih Država, gdje snijeg predstavlja još veći problem jer infrastruktura i priroda nisu naviknuti na takve uvjete. U Nashvilleu, gradu country glazbe, snježni prizori djeluju gotovo nestvarno. Poznata hrvatska pjevačica Tajči, koja živi u tom dijelu SAD-a, podijelila je fotografiju svog dvorišta prekrivenog snijegom. Na njoj se vide grane koje pucaju pod težinom snijega.

„Ovdje stabla nisu naviknuta na ovakvu količinu snijega. Težina leda i snijega lomi grane i uzrokuje štetu, a mnogi su bez struje jer drveće pada na vodove“, rekla je Tajči. Nashville i okolne savezne države juga SAD-a rijetko imaju ovakve zimske uvjete, pa snijeg i led uzrokuju zatvaranje škola, prometne nesreće i ozbiljne logističke probleme za lokalne vlasti.

Oluja kao ogledalo Amerike

Oluja pokazuje kako se život u Sjedinjenim Državama nastavlja i u ekstremnim uvjetima – ponekad usporeno, ponekad prilagođeno, ali rijetko potpuno zaustavljeno. Dok jedni razgledavaju nekretnine vrijedne desetke milijuna dolara, drugi sanjkaju djecu, idu na misu ili fotografiraju slomljena stabla u dvorištima na američkom jugu.

Snijeg i led razotkrivaju kontraste američkog društva: financijsku i tehnološku moć velikih gradova, ranjivost infrastrukture na klimatske ekstreme i otpornost ljudi koji se, čak i u najtežim uvjetima, prilagođavaju i nastavljaju živjeti.