Znanstvenici fascinirani gljivom koja potiče halucinacije o malenim ljudima

Čarobne gljive, neformalna skupina gljiva koje sadrže prirodnu psihoaktivnu tvar psilocibin, poznate su po tome što izazivaju snažne halucinacije. One mogu izazvati osjećaj euforije, pripadnosti svijetu, ali i narušiti percepciju stvarnosti manipulirajući vizualnim korteksom mozga, pretvarajući svijet u svojevrsni psihodelični džep pun pulsirajućih geometrijskih uzoraka. No, mediji sada izvještavaju o manje poznatoj vrsti gljive koja je u Kini cijenjena zbog umami okusa, a koja, ako je nije pravilno pripremio kuhar, može izazvati vrlo specifične halucinacije.

Prema izvještaju BBC-ja, gljiva Lanmaoa asiatica može uzrokovati da osoba vidi bezbroj sitnih ljudi posvuda gdje pogleda. Liječnici u kineskoj pokrajini Yunnan liječe stotine slučajeva godišnje u kojima ljudi prijavljuju vizije malih, „pintom visokih, vilenjačkih likova“ koji puze i penju se po zidovima.

„U restoranu s gljivama na vrućem tanjuru poslužitelj je namjestio tajmer na 15 minuta i upozorio nas: ‘Ne jedite dok tajmer ne istekne, inače biste mogli vidjeti male ljude’“, rekao je BBC-ju Colin Domnauer, doktorand biologije na Sveučilištu u Utahu. „Čini se da je to vrlo opće poznato u lokalnoj kulturi“, dodao je.

Halucinacije mogu trajati izuzetno dugo, do tri dana nakon 12 do 24 sata dugog početnog učinka, i često završavaju hospitalizacijom. To je znatno duže i intenzivnije nego prosječno putovanje pod utjecajem psilocibina. „Jedan stariji plemenski član u Papui Novoj Gvineji opisao je kako je ‘vidio sitne ljude s gljivama oko lica. Zadirkivali su ga, a on ih je pokušavao otjerati’“, zabilježio je Domnauer u studiji za Sveučilište u Utahu iz studenog prošle godine.

Profesor iz Yunnana ispričao je Domnaueru vlastito iskustvo: „Kad sam podigao stolnjak, glave su se odvojile i zalijepile za dno tkanine, a tijela su nastavila marširati u mjestu… Ponavljao sam to mnogo puta, svake dvije minute, i svaki put su bili tu, marširajući i smješkajući se… Mjerio sam ih – visoki su bili otprilike jedan inč.“

Domnauer nastoji otkriti podrijetlo gljive i istražiti kako ona djeluje na mozak, izazivajući slične, gotovo identične halucinacije kod različitih ljudi. „Zvučalo je toliko nevjerojatno da bi mogla postojati gljiva koja izaziva bajkovite vizije prijavljene u različitim kulturama i kroz povijest“, rekao je BBC-ju. „Bio sam zatečen i vođen znatiželjom da saznam više.“

Pojava sitnih ljudi nakon konzumacije gljiva potvrđena je i u akademskim radovima, gdje su opisani kao „liliputanske halucinacije“ ili „neuhvatljivi mali ljudi“. Čak ni Albert Hofmann, švicarski kemičar poznat po prvom sintetiziranju i testiranju LSD-a, nije uspio identificirati molekule koje izazivaju ove tajanstvene halucinacije.

Gljiva je formalno dobila latinsko ime 2015. godine, ali brojna pitanja o njezinim psihoaktivnim svojstvima i dalje ostaju otvorena, što Domnauer nastoji istražiti. U eksperimentima na miševima primijetio je da životinje zapadaju u stupor nakon primjene ekstrakta gljive. Također je utvrdio da L. asiatica ne sadrži psilocybin, tvar koja čarobnim gljivama daje halucinogena svojstva.

Glavna osobitost ove gljive je da putovanja ne variraju ovisno o pojedincu, za razliku od psilocibina, čiji učinci mogu biti vrlo različiti „Percepcija malih ljudi vrlo je pouzdano i ponovljivo prijavljena“, rekao je Domnauer BBC-ju. „Ne znam za ništa drugo što izaziva tako dosljedne halucinacije.“ I sam istraživač još nije konzumirao gljivu. S obzirom na duljinu putovanja i mogućnost hospitalizacije, teško ga je kriviti.

„Iako pitanja ostaju, jedno je sigurno: Lanmaoa asiatica podsjeća nas da svijet gljiva, čak i onih na tržnicama i tanjurima, krije misterije i čuda koja tek trebamo zamisliti“, napisao je Domnauer u svom članku za Sveučilište u Utahu. „Negdje između tradicionalnog folklora i moderne biologije, između divljeg šumskog tla i sterilnog znanstvenog laboratorija, odvija se priča koja tek treba biti ispričana – priča koja možda započinje nečim naizgled bezopasnim, poput zdjele gljivaste juhe“, dodao je.