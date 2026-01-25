U Osijeku se gradi važna poliklinika: Služit će za podršku djeci žrtvama različitih oblika trauma i nasilja

Osječki Centar za nestalu i zlostavljanu djecu gradi polikliniku ProtegOS, koja će pružati cjelovitu i multidisciplinarnu podršku djeci žrtvama različitih oblika trauma i nasilja, a trebala bi Osijek pozicionirati među predvodnike na području skrbi za djecu i mlade. Ideja o izgradnji poliklinike za djecu i mlade proizašla je iz gotovo 20-godišnjeg iskustva centra u izravnom radu s djecom i mladima koji se suočavaju s teškoćama mentalnog zdravlja ili su u visokorizičnim životnim okolnostima, uključujući i sve prisutnije oblike elektroničkog i kibernetičkog nasilja. Voditelj centra Tomislav Ramljak kaže kako je praksa pokazala da je obiteljima često potrebna brza, cjelovita i multidisciplinarna podrška na jednom mjestu, kao i logistička podrška, primjerice smještaj, kako bi dijete moglo redovito dolaziti na dijagnostičke ili terapijske postupke.

Radovi na izgradnji buduće polikilinike krenuli su početkom prošle godine, a budući da se projekt financira iz vlastitih sredstava centra i donacija završetak izgradnje planiran je tijekom ove godine. Grubi građevinski radovi su završeni, nakon čega slijedi unutarnje uređenje prostora i opremanje. Poliklinika će biti ustrojena kao regionalni centar za pružanje specijaliziranih i integriranih usluga na području mentalnog zdravlja djece i mladih.

Provodit će psihoterapiju, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, sveobuhvatne dijagnostičke procjene i koordiniranu stručnu obradu djece i mladih u skladu s individualnim potrebama. Posebna vrijednost bit će besplatni smještaj za obitelji tijekom dijagnostičkih i terapijskih postupaka, jer su u sklopu objekta planirana četiri apartmana za roditeljime, čime će se omogućiti kontinuitet tretmana i dostupnost usluga obiteljima iz udaljenijih sredina.

Planira se zapošljavanje multidisciplinarnog tima, koji će obuhvaćati psihijatre, psihoterapeute s posebnim fokusom na rad s traumom, socijalne pedagoge, psihologe, socijalne radnike i logopede, čime će se osigurati integrirani i stručno utemeljeni pristup svakom djetetu i obitelji. Uspostavom poliklinike stvorit će se uvjeti za daljnju specijalizaciju Centra za nestalu i zlostavljanu djecu na području kibernetičkog nasilja i cyber-traume, ističe Ramljak. Centar već gotovo 20 godina djeluje na području zaštite prava i dobrobiti djece i mladih, s posebnim naglaskom na prevenciju svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, sigurnost djece u digitalnom okruženju, prevenciju nestanaka djece i trgovine djecom.

Uz brojne edukativne i preventivne programe omogućuje socijalnu uslugu poludnevnog boravka za djecu u osam gradova, u što je trenutno uključeno 136 korisnika. Centar za sigurniji internet je dio programa, koji od 2015. godine predstavlja ključni nacionalni mehanizam za zaštitu djece u digitalnom okruženju, te za sudjelovanje u razvoju nacionalnih i europskih politika zaštite djece na internetu.

Tijekom 2024. evidentirano 6337 kaznenih djela na štetu djece

Po podacima MUP-a, tijekom 2024. u Hrvatskoj je evidentirano 6337 kaznenih djela na štetu djece, a bilo je pogođeno ukupno 6495 djece. U toj je godini prijavljeno 881 kazneno djelo spolne naravi na štetu djece, što dodatno potvrđuje ozbiljnost i razmjere problema nasilja i zlostavljanja djece. Centar trenutno zapošljava više od 30 stručnjaka različitih profila, uključujući psihologe, socijalne pedagoge, pedagoge i socijalne radnike, a nova će poliklinika dodatno nadograditi postojeće kapacitete i suradnju s institucijama iz sustava socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja i pravosuđa.

Istočno od Zagreba ne postoji poliklinika istog profila i razine specijalizacije namijenjena djeci i mladima, stoga je njezina izgradnja značajan iskorak u dostupnosti usluga mentalnog zdravlja i sustavne zaštite djece, a Osijek i Osječko-baranjska županija će se pozicionirati kao referentno središte za rad sa žrtvama digitalnog i kibernetičkog nasilja.