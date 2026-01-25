Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ProtegOS

U Osijeku se gradi važna poliklinika: Služit će za podršku djeci žrtvama različitih oblika trauma i nasilja

Pogled iz zraka na Osijek prekriven snijegom
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Igor Vučković/Hina
25.01.2026.
u 10:35

Provodit će psihoterapiju, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, sveobuhvatne dijagnostičke procjene i koordiniranu stručnu obradu djece i mladih u skladu s individualnim potrebama. Posebna vrijednost bit će besplatni smještaj za obitelji

Osječki Centar za nestalu i zlostavljanu djecu gradi polikliniku ProtegOS, koja će pružati cjelovitu i multidisciplinarnu podršku djeci žrtvama različitih oblika trauma i nasilja, a trebala bi Osijek pozicionirati među predvodnike na području skrbi za djecu i mlade. Ideja o izgradnji poliklinike za djecu i mlade proizašla je iz gotovo 20-godišnjeg iskustva centra u izravnom radu s djecom i mladima koji se suočavaju s teškoćama mentalnog zdravlja ili su u visokorizičnim životnim okolnostima, uključujući i sve prisutnije oblike elektroničkog i kibernetičkog nasilja. Voditelj centra Tomislav Ramljak kaže kako je praksa pokazala da je obiteljima često potrebna brza, cjelovita i multidisciplinarna podrška na jednom mjestu, kao i logistička podrška, primjerice smještaj, kako bi dijete moglo redovito dolaziti na dijagnostičke ili terapijske postupke. 

Radovi na izgradnji buduće polikilinike krenuli su početkom prošle godine, a budući da se projekt financira iz vlastitih sredstava centra i donacija završetak izgradnje planiran je tijekom ove godine. Grubi građevinski radovi su završeni, nakon čega slijedi unutarnje uređenje prostora i opremanje. Poliklinika će biti ustrojena kao regionalni centar za pružanje specijaliziranih i integriranih usluga na području mentalnog zdravlja djece i mladih.

Provodit će psihoterapiju, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, sveobuhvatne dijagnostičke procjene i koordiniranu stručnu obradu djece i mladih u skladu s individualnim potrebama. Posebna vrijednost bit će besplatni smještaj za obitelji tijekom dijagnostičkih i terapijskih postupaka, jer su u sklopu objekta planirana četiri apartmana za roditeljime, čime će se omogućiti kontinuitet tretmana i dostupnost usluga obiteljima iz udaljenijih sredina. 

Planira se zapošljavanje multidisciplinarnog tima, koji će obuhvaćati psihijatre, psihoterapeute s posebnim fokusom na rad s traumom, socijalne pedagoge, psihologe, socijalne radnike i logopede, čime će se osigurati integrirani i stručno utemeljeni pristup svakom djetetu i obitelji. Uspostavom poliklinike stvorit će se uvjeti za daljnju specijalizaciju Centra za nestalu i zlostavljanu djecu na području kibernetičkog nasilja i cyber-traume, ističe Ramljak. Centar već gotovo 20 godina djeluje na području zaštite prava i dobrobiti djece i mladih, s posebnim naglaskom na prevenciju svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, sigurnost djece u digitalnom okruženju, prevenciju nestanaka djece i trgovine djecom. 

Uz brojne edukativne i preventivne programe omogućuje socijalnu uslugu poludnevnog boravka za djecu u osam gradova, u što je trenutno uključeno 136 korisnika. Centar za sigurniji internet je dio programa, koji od 2015. godine predstavlja ključni nacionalni mehanizam za zaštitu djece u digitalnom okruženju, te za sudjelovanje u razvoju nacionalnih i europskih politika zaštite djece na internetu.

Tijekom 2024. evidentirano 6337 kaznenih djela na štetu djece

Po podacima MUP-a, tijekom 2024. u Hrvatskoj je evidentirano 6337 kaznenih djela na štetu djece, a bilo je pogođeno ukupno 6495 djece. U toj je godini prijavljeno 881 kazneno djelo spolne naravi na štetu djece, što dodatno potvrđuje ozbiljnost i razmjere problema nasilja i zlostavljanja djece. Centar trenutno zapošljava više od 30 stručnjaka različitih profila, uključujući psihologe, socijalne pedagoge, pedagoge i socijalne radnike,  a nova će poliklinika dodatno nadograditi postojeće kapacitete i suradnju s institucijama iz sustava socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja i pravosuđa. 

Istočno od Zagreba ne postoji poliklinika istog profila i razine specijalizacije namijenjena djeci i mladima, stoga je njezina izgradnja značajan iskorak u dostupnosti usluga mentalnog zdravlja i sustavne zaštite djece, a Osijek i Osječko-baranjska županija će se pozicionirati kao referentno središte za rad sa žrtvama digitalnog i kibernetičkog nasilja.

Ključne riječi
djeca zlostavljanje klinika ProtegOS

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!