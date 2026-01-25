U Austriji se sudarila dva skijaša: 49-godišnjak poginuo, 14-godišnjak prvo pobjegao, a onda se ipak javio policiji

Na skijalištu Schmittenhöhe u Zell am Seeu (Pinzgau) u austrijskoj pokrajini Salzburg u subotu je u 15,15 sati u sudaru dvaju skijaša, na padini Hirschkogela, na nadmorskoj visini od 1444 metara, poginuo 49-godišnji mještanin iz Pinzgau, javila je u nedjelju austrijska televizija ORF.

Drugi sudionik sudara, 14-godišnji skijaš, kada je vidio što se je dogodilo pobjegao sa skijaške staze odnosno s mjesta tragičnog udesa. Policija je odmah pokrenula potragu za bjeguncem. ORF je u nedjelju, u svojim dnevnim vijestima javio da se je osumnjičeni 14-godišnjak u nazočnosti svojih roditelja danas sam prijavio policiji. Prema policijskom izvješću bjegunac s mjesta nesreće je 14-godišnji turist iz Irske, s roditeljima na odmoru u Austriji.

ORF navodi kako su se navodno zbog pritiska javnosti i policijske potrage koja se je sve više sužavala, 14-godišnji skijaš i njegova obitelj danas sami javili policiji. Državno tužiteljstvo pokrajine Salzburg naložilo je obdukciju tijela poginulog 49-godišnjaka i angažman alpinističkog stručnjaka, kako bi se utvrdio uzrok nesreće. Kako je u subotu navečer objavilo Ravnateljstvo Pokrajinske policije Salzburga, preminuli 49-godišnjak iz Pinzgaua podlegao je teškim ozljedama, već na licu mjesta, unatoč hitnoj medicinskoj pomoći.

Prema izjavama svjedoka, druga osoba koja je sudjelovala u sudaru dvojice skijaša je bio mladić između 14 i 16 godina i navodno je govorio engleski. Svjedoci su tvrdili da je također bio ozlijeđen, i imao povrede na unutarnjoj strani desnog bedra. I da ga je neka žena, plave kose u crnom skijaškom odijelu, odmah odvela s mjesta nesreće. Policija je odmah na mjestu nesreće počela s prikupljanjem dokaza. Našla je u snijegu skijaški štap, koji je navodno bio iznajmljen, kao i još neki drugi dijelovi skijaške opreme, što im je olakšalo potragu.

List “Kleine Zeitung” u nedjelju također, izvještava o sudaru dvojice skijaša u pokrajini Salzburg i tragičnoj smrti 49-godišnjaka. Uz napomenu, kako je u subotu na skijalištima u pokrajini Tirol, također bilo nekoliko ozlijeđenih u sudarima na skijaškim stazama.

Među primjerima navodi 45-godišnjeg skijaša iz Poljske, koji se je na skijalištu Rangger Köpfl u Oberperfussu (okrug Innsbruck-Land) sudario s 59-godišnjim Austrijancem, koji je medicinskim helikopterom, zbog teških tjelesnih ozljeda kralježnice prevezen u Sveučilišnu kliniku u Innsbrucku.

Prema izvješću tirolske policije u skijalištu Grubigstein u Biberwieru (okrug Reutte), u subotu se je 34-godišnji rumunjski snowboarder sudario s 28-godišnjim njemačkim skijašem. Obojica su pali, i isprva ležali na stazi bez svijesti. Skijaška patrola, koja je bila u blizini i drugi skijaši koji su vidjeli sudar dvojice muškaraca na skijaškoj stazi, odmah su im pružili prvu pomoć. Medicinskim helikopterom također su prebačeni u obližnju tirolsku bolnicu.

Preko medija, skijaše, ali i sve ostale sudionike zimskih sportova poziva se na oprez. Uz napomenu da su austrijske bolnice u blizini skijališta već pune ozlijeđenih osoba, a i liječnici su već lagano na kraju svojih snaga i jedva čekaju da odu snijeg, led i zima.