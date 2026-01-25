Utemeljitelji HDZ-a: Prosvjedi pred domovima političara su neprihvatljivi

Utemeljitelji HDZ-a poručili su u nedjelju da prosvjedovanje pred domovima političara i javnih osoba nije prihvatljiva praksa, da ih treba usmjeriti na mjesta gdje se donose odluke i vodi politika, ispred institucija, u središtima gradova, na trgovima i u javnom prostoru. "Tamo poruka ima smisao, tamo je usmjerena prema odgovornima i tamo se štiti i prosvjednik i javni interes. Kućni prag ne smije postati sredstvo za privlačenje pozornosti onih koji bez institucionalnog legitimiteta traže javni prostor provokacijama", naglašava Zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman.

Sve organizatore i sudionike javnih okupljanja, kao i sve političke aktere, pozivaju da pokažu odgovornost i da ne normaliziraju praksu koja snižava razinu javne komunikacije, produbljuje podjele i otvara prostor incidentima. Opravdanim i potrebnim drži da nadležne institucije, u okviru ustavnog poretka i uz puno poštovanje slobode okupljanja, razmotre jasnije normativno uređenje i ograničenje prosvjeda pred privatnim domovima. Takvo uređenje mora biti načelno, jednako za sve i lišeno dnevno-političkih motiva, naglašavaju Utemeljitelji.

Ne sporeći da je u demokraciji pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed legitimno i važno, Utemeljitelji HDZ-a upućuju kako demokracija nije samo zbroj prava, nego i kultura njihove uporabe, a "kultura demokracije počiva na granici koja štiti one koji nisu dio političke arene: obitelj, djecu, privatnost i mir doma".

Dosljedna osuda svakog zastrašivanja, prijetnje, govora mržnje

"Zbog toga držimo potrebnim jasno reći: prosvjedovanje pred domovima političara i javnih osoba nije prihvatljiva praksa. Takva okupljanja u pravilu nisu usmjerena na argument, javnu raspravu ili političku poruku nego prelaze u oblik osobnog pritiska, uznemiravanja i zastrašivanja, koji ne pogađa samo javnu osobu, nego i njezinu obitelj, djecu, susjede i cijelu zajednicu. To nije put demokracije, nego put stvaranja nesigurnosti i nelagode, a u krajnjoj liniji i sigurnosnog rizika", naglašavaju.

Utemeljitelji odbacuju političke konstrukcije kojima se ovakvi incidenti pokušavaju pretvoriti u optužnicu protiv Vlade i HDZ-a. "Takve teze odlučno odbacujemo, jer dosljedno osuđujemo svako zastrašivanje, prijetnje, provokacije i govor mržnje", naglašavaju.

Poručuju i kako "politički i medijski prostor ne treba „pregrijavati“ lažnim ideološkim floskulama koje nas samo udaljavaju od borbe za dobrobit svih sugrađana". To ćemo, dodaju, "postići samo ako svi relevantni akteri, i vlast i oporba, pokažu razboritost i suzdržanost, odgovornost u javnoj komunikaciji i jasno se distanciraju od praksi koje stvaraju pritisak na privatne živote".

Pozivamo ih da se pridruže ovom našem zahtjevu, a on je da se razlike koje imamo rješavaju argumentima, ozbiljnim političkim raspravama i izborima, a ne pritiskom na obitelji, na tragu vrijednosti prvog hrvatskog predsjednika Dr. Franje Tuđmana i zajedništva stvorenog u Domovinskom ratu, navodi se u priopćenju predsjednika Zajednice utemeljitelja HDZ-a Ivice Tafre.