Orepić: 'Ovo je velika afera za državu. Hoćemo li se vratiti u svima nedragu prošlost?'

Vlaho Orepić, bivši ministar unutarnjih poslova, komentirao je najnoviju aferu vezanu za Milijana Brkića koja ga dovodi u vezu s navodnim odavanjem detalja kriminalističke istrage prostitutkama i osumnjičenim kriminalcima.

U razgovoru za N1, Orepić je rekao kako je od Brkića i Tomislava Karamarka pretrpio jake pritiske u smislu pokušaja kadroviranja.

"Izdvojit ću konkretan primjer, prvu noć nakon konstituiranja Oreškovićeve vlade, u 10 sati navečer, prije proglašenja vlade od gospodina Petrova dobio sam poziv da dođem u prostorije HDZ-a, a tamo su bili Petrov, Brkić i Karamarko. Rekli su mi : 'Ti ćeš biti ministar, a mi ćemo predložiti glavnog ravnatelja. Nisam na to pristao, bio sam spreman izaći pred ljude, to reći i povući se", rekao je Orepić i dodao kako su tada ipak HDZ-ovci popustili kada on na to nije pristao.

Na upit tko je mogao znati za ovaj slučaj i kako su informacije mogle curiti, ponudio je zanimljiv odgovor.

"Ovo je vrsta kulminacije. Bazen kadroviranja stranačkog potencijala je sve plići, dolazi do negativne selekcije, a na odgovorna mjesta dolaze neodgovorni ljudi. U policijskom sustavu pojedinci su znali skočiti za sedam zvanja u jednom danu. I sam Milijan Brkić, kako je izabran za drugog čovjeka ravnateljstva u tim godinama, s tim zvanjem i s tom naobrazbom", zapitao se Orepić.

"Ovo je velika afera za državu. Ovo je prekretnica, hoćemo li krenuti u smjeru pristojne i uređene Hrvatske ili ćemo se vratiti u jednu, svima nedragu prošlost", poručio je Orepić.

>> Pogledajte kronologiju afere lažnih SMS-ova