Orban stigao u Srbiju, Vučić ga odmah odveo na burek: 'Ovo je jače od protokola'

Mađarski premijer Viktor Orban stigao je u službeni posjet Srbiji te se u Subotici susreo s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Susret je započeo u neuobičajeno opuštenom tonu, dvojica državnika prvo su otišla na burek.

Vučić je na Facebooku objavio fotografije iz buregdžinice “Mićko” i napisao da je umjesto formalnih razgovora za velikim stolovima s Orbanom odlučio “riješiti strateške teme uz vrući burek”. Naglasio je da je prijateljstvo Srbije i Mađarske odavno jače od protokola, te da su i ovaj susret “začinili dobrim razgovorom i još boljim burekom”.

Istodobno, u pozadini posjeta vode se ozbiljni razgovori o energetici. Mađarski MOL razmatra mogućnost preuzimanja udjela u srpskoj rafineriji NIS, koja je pod američkim sankcijama zbog ruskog vlasništva. Sankcije su dovele do blokade isporuka sirove nafte preko hrvatskog naftovoda JANAF, zbog čega je Beograd upozorio da bi se jedina srpska rafinerija mogla zatvoriti ako se sankcije ne odgode.

Orban je nakon susreta s Vučićem najavio da će u petak voditi pregovore kako bi osigurao dovoljne količine ruske sirove nafte i plina za Mađarsku, što bi omogućilo i opskrbu Srbije sirovom naftom. Nije otkrio s kim će razgovarati, iako su mediji izvijestili da bi se mogao susresti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Orban je također poručio da bi Mađarska bila spremna preuzeti ulogu u NIS-u ako to Srbija odluči, dok je njegov šef kabineta Gergely Gulyas pojasnio da je “moguća normalna tržišna transakcija”, ali da su razgovori još u tijeku. Naglasio je kako je “u interesu NIS-a da više nema ruskog vlasništva” te da je jedna od opcija upravo veća uključenost MOL-a.

Vučić je ranije izjavio da ruske kompanije Gazprom Neft i Gazprom imaju 50 dana da prodaju svoj udio u NIS-u, u suprotnom će srpska vlada preuzeti operativnu kontrolu i dati ponudu za otkup. Gazprom Neft trenutno posjeduje 44,9 posto NIS-a, Gazprom 11,3 posto, dok Srbija drži 29,9 posto, a ostatak pripada malim dioničarima. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto dodatno je najavio da će MOL tijekom prosinca isporučiti Srbiji dva i pol puta više sirove nafte i goriva nego inače.