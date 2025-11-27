Mađari žele kupiti srpski NIS? 'Dugoročno je to za nas vrlo nepovoljna situacija'

Aleksandar Vučić dao je rok od 50 dana za rješenje vlasništva Naftne industrije Srbije. Rok, naravno, ide ruskim vlasnicima, Gazpromu, a nakon toga jedino rješenje može biti jedino nacionalizacija koja se sve više nameće kao točka na i situacije oko jedine rafinerije u susjednoj državi.

– Srbija je spremna pružiti rok od 50 dana da Rusija pokaže kupoprodajni ugovor za Naftnu industriju Srbije, a ako se to dogodi neće ni tada biti odmah nacionalizacije već će Srbija postaviti svoju upravu i ponuditi najveću moguću cijenu za preuzimanje vlasništva, kazao je Vučić na izvanrednoj konferenciji za tisak a taj njegov prijedlog prihvatila je i srbijanska vlada. Također, na više adresa u Sjedinjenim Državama poslane su pisane garancije s traženjem da se odobri licenca za nastavak rada rafinerije u trajanju od tih 50 dana. U suprotnom, rafinerija se u cijelosti gasi za koji dan.

– Pozivam OFAC i vladu SAD-a da nam daju licencu, znači da nam u sljedećih 48 sati dopuste rad u trajanju od sljedećih 50 dana. To je moja molba i zahtjev Amerikancima. Mislim da je fer, rekao je predsjednik Srbije.

– Nadali smo se i očekivali da ćemo u ponedjeljak dobiti tu licentu, a razumjeli so iz brojnih razgovora da ima još stvari koje oni žele, čuti, vidjeti, dobiti, da bi eventualno donijeli odluku o davanju operativne licence za 45 do 60 dana, naglasio je Vučić. Nije propustio prozvati ni JANAF jer je naša kompanija odmah poslušala Amerikance i prekinula transport nafte za NIS te on sada ne teče već 49. dan. No, Vučić sasvim sigurno zna da to i nije odluka JANAF-a te bi u slučaju nepoštivanja američkih sankcija vjerojatno i sam bio kažnjen. Na kraju, i sam je srbijanskoj javnosti objasnio kako će izgledati sekundarne sankcije ako se ne riješi situacija s NIS-om čija je rafinerija sada u režimu tople cirkulacije.

– Sekundarne sankcije koje bi pogodile državu moguće je izbjeći samo ako Amerikanci daju operativnu licencu, ako se to ne dogodi sve banke u sustavu Narodne banke Srbije sasvim sigurno neće raditi, rekao je i pojasnio kako se ne radi samo o plaćanju na benzinskim postajama već neće biti moguće isplaćivati ni plaće. Tako je NBS izvijestila javnost da će obustaviti platni promet s NIS-om ako te licence ne bude. Sama rafinerija objavila je kako počinje s pripremama za obustavu rada a sve će se organizirati na način da se s radom nastavi čim stignu nove rezerve sirove nafte. Iz svega je sada jasno da kupca za NIS, kako je Vučić najavljivao, nema.

No, ipak je stiglo moguće rješenje u vidu Viktora Orbana. Mađarski je premijer danas stigao u Suboticu kako bi njemu i Vučiću bila uručena nagrada Istvan Pazstor za unapređenje odnosa Mađarske i Srbije, no stvarni je razlog bio razgovor o Naftnoj industriji Srbije.

– Mađarska i Srbija imaju svakodnevni kontakt. Preći ćemo sva teška pitanja koja su vezana za energetsku stabilnost, rekao je Orban. Naime, izgleda da je Orban sa svojim ministrom Gergelyjem Gulyasem na turneji Europom gdje nastoji kupiti neke od ruskih rafinerija pogođenih sankcijama, a ona u Pančevu je jedna od tih.

– Ti razgovori sada su u toku. Kako je interes NIS-a da prestane rusko vlasništvo kako ne bi nastupile ekonomske poteškoće zbog sankcija. A za MOL je to prilika da preuzme veću ulogu, kazao je Gulyas. MOL se i jest spominjao u par navrata kao mogući kupac udjela u NIS-u. Odbio je komentirati hoće li se nakon sastanka s Vučićem Orban zaputiti u Moskvu na razgovor izravno s Vladimirom Putinom. Iako Bloomberg tvrdi da su i dalje živi kontakti s mogućim kupcem iz Katara. Zauzvrat, Vučić je ponudio ulazak u mađarski projekt izgradnje nuklearne elektrane Paks-2. Prema informacijama nekih medija, Orban je za taj projekt također dobio američko izuzeće. Naš sugovornik ima također takvu informaciju, kao i pozadinu cijele priče oko kupovine NIS-a od strane MOL-a.

– Orbanov je plan najprije bio kupiti 11,3 posto udjela u drugoj Gazpromovoj tvrtki a onda bi kupio i Lukoilove benzinske postaje u Bugarskoj. Rusi bi tada pali ispod 50 posto vlasništva srbijanske kompanije. Bilo je to u trenutku kada MOL na kupu nije imao toliko novca da na brzinu organizira taj posao. Kada je bio u Americi kod Donalda Trumpa, izložio je takvu ideju no dobio je odbijenicu i dobio samo izuzeće za kupovinu ruske nafte na godinu dana. Nikako nije dolazilo u obzir da Rusi ostanu kao partneri u NIS-u pa mu je rečeno da može kupiti ruski udio ali samo u cijelosti, kaže nam naftni konzultant Jasminko Umičević nastavljajući kako u tom slučaju otpada posao s kupnjom Lukoilovih pumpi u Bugarskoj.

– Bio je i pokušaj da se preko arapske tvrtke ADNOC ali čak ne izravno oni nego fond koji je u njihovom vlasništvu. Ali to bi značilo da onda udjele može vratiti Gazpromu kada se za to steknu uvjeti. No, OFAC nije pristao niti na tu soluciju, a Donald Trump će u svakom slučaju poslušati njihovo mišljenje te je ostao pri tome da se mora prodati cjeloviti udio ali da ga mora kupiti tvrtka, dakle vlasništvo mora biti transparentno. Orban se našao u nemiloj situaciji jer sada mora kupiti cjeloviti ruski udio u NIS-u, kaže Umičević. Za nas to u ovom trenutku ne mijenja puno jer JANAF ionako ne može vršiti provoz nafte prema rafineriji u Pančevu.

– Mađari također ne smiju izvoziti rusku naftu. Ali, ni Vučić ne govori istinu jer rafinerija je na toploj cirkulaciji što znači da može početi raditi u svakom trenutku, a osim toga Srbija ima domaće nafte što ne želi javno reći. Obzirom da se radi o Mađarima, za očekivati je da će se u slučaju dovršenja posla sankcije odmah podignuti te će rafinerija krenuti s normalnim radom. Dugoročno to je za nas vrlo nepovoljna situacija, jer ako dođe do mira u Ukrajini, a sve je izvjesnije da će se to dogoditi, onda je vrlo vjerojatno i da će se ruska nafta moći kupovati nesmetano, sadašnje izuzeće od godinu dana pretvorilo bi se u stalno. A to znači da neće morati koristiti JANAF. K tome, ako postane vlasnik NIS-a onda će se vjerojatno dovršavati spoj naftovoda u Srbiji s Dunavskom rafinerijom u Mađarskoj čime će ruska nafta teći i izravno u Pančevo, što je još nepovoljnije za JANAF, kaže Umičević. Ovo znači da se Srbija još jače vezuje za mađarske energetske tokove. Novac u svemu ne bi bio stvaran problem jer bi MOL preuzeo ruske kredite uzete za NIS, a također su profiti ostvareni na korištenju ruske nafte ogromni. I pri tome ne treba zaboraviti da je MOL kompanija koja izuzetno dobro posluje, a također imaju i nedavno potpisane ugovore o eksploataciji u Azerbajdžanu.