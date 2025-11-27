U Srbiji počela 'specijalna operacija' koju je Vučić najavio prije deset dana

Narodna banka Srbije (NBS) uplatila je 24. studenoga u državnu blagajnu 33,86 milijardi dinara, temeljem viška prihoda iz prošlogodišnjeg završnog računa. Ovaj iznos, kako doznaje Radar, premašuje ukupne uplate iz prethodnih pet godina za čak 4,1 milijardu dinara.

„Ako ne budemo imali drugog rješenja, ma koliko koštalo, naći ćemo novac (za NIS)“, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na izvanrednoj sjednici Vlade u nedjelju, 16. studenoga, prenosi Radar. Potom se obratio guvernerki NBS-a Jorgovanki Tabaković, ističući da ga nitko osim nje ne razumije, te dodao: „I Jorgovanka, ono o čemu smo svojedobno razgovarali, o specijalnoj operaciji, to ćemo morati izvesti.“

Od tog trenutka javnost nagađa o prirodi „specijalne operacije“ koju je, čini se, osmislio dvojac s kormilarom – pri čemu je Vučić zasigurno za kormilom, dok su vesla u rukama Tabaković i ministra financija Siniše Malog. Iz tih nekoliko izgovorenih rečenica, a još više iz prešućenog na izvanrednoj sjednici zbog izvanrednog stanja u NIS-u, jasno je samo da će Narodna banka Srbije imati jednu od ključnih uloga u toj „specijalnoj operaciji“. U svakom slučaju, u ponedjeljak, 24. studenoga, NBS je u državnu blagajnu uplatila spomenutih 33,86 milijardi dinara, odnosno 288,6 milijuna eura, na temelju viška prihoda iz prošlogodišnjeg završnog računa, doznaje Radar.

Ova uplata ima posebnu težinu. Ne samo zato što je uslijedila samo osam dana nakon najave „specijalne operacije“, već i zbog činjenice da je NBS u posljednjih desetak godina uplaćivala znatno manje novca u proračun Srbije. Štoviše, ponekad se država, Vučićevim rječnikom, morala zadovoljiti „krumpirom“, budući da NBS 2018. i 2021. nije uplatila ni jedan dinar u proračun.

Ovogodišnja uplata je 2,7 puta veća od dosad rekordne prošlogodišnje, kada je NBS u proračun upumpala 12,3 milijarde dinara. Nadalje, iznos je za 4,1 milijardu veći od ukupne financijske infuzije koju su Vučić i Mali – kao predstavnici vlasti koji primarno odlučuju o trošenju javnog novca – dobili od guvernerke Tabaković u prethodnih pet godina zajedno, od početka 2020. do kraja 2024.Nije isključeno da je ovo tek početak „specijalne operacije“. Drugim riječima, ovo možda nije prva klapa filma za koji se još ne zna hoće li biti horor ili imati sretan završetak, već serije, te da je uplata od gotovo 290 milijuna eura samo prva od tko zna koliko epizoda, piše Radar.