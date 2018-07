Oprostila suprugu koji je naručio plaćenika da je ubije: 'Još uvijek ga volim'

Ljudi zbog ljubavi rade nevjerojatne stvari i spremni su oprostiti puno toga. Nancy Shore (57) iz Carrolltona u Teksasu tako kaže da je oprostila suprugu što je unajmio plaćenog ubojicu da je ubije.

- Oprostila sam mu. Biblija kaže da, ako ne oprostimo onima koji su nam naudili, nama samima ne može biti oprošteno. Nisam si mogla priuštiti da mu ne oprostim jer nisam mogla živjeti s gorčinom - ispričala je za BBC Nancy, koja je u pokušaju ubojstva ostala bez oka i još uvijek ima metak u plućima.

BBC News - When Nancy Shore drove home from church one day in August 2012, a hitman was waiting for her with a gun. She survived, but was stunned to learn from police that for several years, her husband had been paying a gang of criminals to murder her. https://t.co/zoSsmcKVEi