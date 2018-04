Majka se ispričala zbog 'nepristojne' sinove majice: 'Nisam imala pojma!'

Jedna majka iz SAD-a ispričala se nakon što joj je sin u školu otišao odjeven u prilično nepristojnu majicu.

Do nesporazuma je došlo nakon što je Shelly McCullar prijateljica dala odjeću za njezinog sina Anthonyja. Tu se našla i sporna majica crvene boje s poznatim McDonald'sovim sloganom I'm lovin' it (Volim to) i nečime što podsjeća na McDonald'sov logo - ali je zapravo riječ o stiliziranom prikazu golih ženskih nogu i stražnjice.

Foto: Facebook

- Još jednom se iskreno ispričavam učiteljima i osoblju osnovne škole Travis - napisala je Shelly McCullar ovaj tjedan na Facebooku.

- Obećajem da ću odsad nadzirati što moja djeca nose! Nisam imala pojma da je Anthony ovo nosio u školu - poručila je majka, dodajući da je mislila da je riječ o McDonald'su.

Fotografije koje su nas nasmijale, ali i šokirale. Najveći hit dolazi iz središta Zagreba: